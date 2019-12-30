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Подготовка к 75-летию Победы

В Приамурье согласовали новый эскиз памятника воинам Великой Отечественной войны

Работы по установке проведут в начале 2020 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Новый эскиз к установленному в поселке Дипкун Амурской области памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, согласован в правительстве региона, сообщила в понедельник ТАСС глава Тындинского района Тамара Лысакова.

"Представитель поселка Дипкун ездил защищать проект, все процедуры пройдены. Ситуация разрешилась благополучно. Утвердили новый эскиз", - сказала Лысакова. Она уточнила, что работы на памятнике по установке нового рисунка проведут в январе-феврале.

Летом сообщалось, что солдат в форме НАТО и с автоматами М-16 изобразили на обновленном памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам в поселке Дипкун Тындинского района. Несоответствие силуэтов солдат облику воинов Красной армии после ремонта памятника заметили местные жители, о чем сообщили СМИ, прокуратура провела проверку этой информации. Было установлено, что нанесенный на памятнике рисунок не соответствует изображению солдат периода Великой Отечественной войны, в связи с чем требуется его демонтаж и изготовление нового макета. Администрация сельсовета демонтировала изображение, новый макет выбрали на собрании граждан и отправили на согласование в общественный научно-методический совет по вопросам охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия при правительстве Амурской области.

"Я была недавно в Дипкуне. Памятник, после того как демонтировали детали, подштукатурили, подкрасили. Стоит заготовка, нужно только наложение сделать", - отметила она. По ее словам, дополнительных средств из бюджета на установку деталей не потребуется, так как изготовитель памятника вызвался заменить их на безвозмездной основе.

Собеседница отметила, что к памяти и истории в районе относятся уважительно. В частности, здесь обязательно поздравят в новогодним праздником единственного оставшегося в территории ветерана Великой Отечественный войны, а также вдов и детей войны. Также готовится ряд мероприятий к 75-летию Победы.

Теги
РоссияАмурская областьДальний ВостокПодготовка к 75-летию Победы
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