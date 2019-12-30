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Опрос: больше половины россиян недовольны местом своей работы

Согласно результатам опроса центра НАФИ, несмотря на это, большинство респондентов не планируют менять работу в течение ближайших шести месяцев

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Каждый четвертый опрошенный россиянин доволен в 2019 году своим местом работы и готов рекомендовать его друзьям, при этом больше половины (52%) респондентов не удовлетворены работой из-за низкой зарплаты, ее задержек, плохих условий труда или переработок. Об этом говорится в результатах опроса аналитического центра НАФИ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"В 2019 году каждый четвертый работающий (25%) доволен своим местом работы и готов рекомендовать друзьям и близким работать в своей организации. Причины, по которым работающие чаще всего рекомендуют своего работодателя, - высокая заработная плата, стабильность компании, хороший рабочий коллектив, удобный график работы", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что доля удовлетворенных местом работы выросла почти вдвое с 2016 года: тогда она составляла 13%.

Однако порядка 52% опрошенных недовольны своей работой, в 2016 году их было 55%. Причинами недовольства чаще всего являются низкий уровень зарплаты или ее задержки, высокая загрузка, переработки, плохие условия труда, неудобный рабочий график. В целом удовлетворены местом работы, но не стали бы его рекомендовать, 19% опрошенных.

При этом, несмотря на неудовлетворенность работой, большинство респондентов (77%) не планируют ее менять в течение ближайших шести месяцев.

Опрос проводился в декабре 2019 года среди 1600 граждан старше 18 лет в 52 регионах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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