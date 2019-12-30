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Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
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РПЦ назвала циничным и раскольническим закон о свободе вероисповедания в Черногории

Принятие этого документа в РПЦ сочли попыткой поставить каноническую церковь "в унизительную и опасную зависимость от государства"
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© EPA-EFE/BORIS PEJOVIC

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Закон о свободе вероисповедания в Черногории, предусматривающий изъятие собственности Сербской православной церкви, выглядит циничным ударом по церкви и поддерживает раскол. Об этом говорится в Патриаршем и Синодальном послании Русской православной церкви, опубликованном в понедельник на сайте Московского патриархата.

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Ранее президент Черногории Мило Джуканович подписал принятый парламентом закон о свободе вероисповедания, ущемляющий интересы Сербской православной церкви (СПЦ). Документ предусматривает изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая широко известный в православном мире монастырь Острог.

"Попытка поставить вопрос о законности прав религиозных организаций на принадлежащее им имущество после долгих лет правления богоборческого режима, обрекавшего их на бесправие, выглядит как циничный удар по церкви, восстанавливающей утраченное в годы притеснений. Новый закон о свободе вероисповеданий является актом поддержки раскола путем ослабления канонической церкви и попыткой поставить ее в унизительную и опасную зависимость от государства - тем более несправедливую, что Черногория является государством светским. Произвольно и незаконно вторгаясь в область канонического права, власти страны отрицают очевидную и легко доказуемую преемственность канонической церкви, настаивая на ее перерегистрации, выводящей церковь за рамки правового поля и подставляющей ее под удар агрессивного национализма", - говорится в тексте.

Синод РПЦ сравнил ситуацию в Черногории с Украиной, где также приняты законы об изъятии храмов и монастырей из собственности канонической церкви. "В обеих странах приняты дискриминационные законы, заложившие юридическую основу для изъятия у церкви храмов, монастырей и земель. В Черногории раскольники при поддержке властей на протяжении многих лет пытаются захватить храмы канонической церкви - так же, как и на Украине", - подчеркивается в документе.

В послании также содержится призыв ко всем поместным православным церквам поддержать каноническую церковь в Черногории. "Нависшая над ней опасность не должна никем из нас восприниматься как далекая и чужая. То, что пытаются навязать сегодня верующим Черногории, завтра может постичь любую из церквей. Обращаемся к мировому сообществу с призывом не допустить попрания прав религиозных общин в Черногории. Очевидно, что этот законодательный акт игнорирует волеизъявление значительной части населения страны", - говорится в тексте.

Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" был принят парламентом Черногории в ночь на 27 декабря. В его поддержку проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих. Голосов "против" и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. В ряде городов прошли массовые протесты против принятия закона, а Сербская православная церковь заявила, что он направлен на отчуждение ее имущества в Черногории.

Теги
ЧерногорияРоссияСитуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
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