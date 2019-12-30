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Новый год и Рождество - 2020

Гостей Сочи на Новый год ожидают шоу с дельфинами, спа-центр в горах и квесты

Для посетителей "Сочи парка" подготовили барабанное шоу и ночные полеты на аттракционах

СОЧИ, 30 декабря. /ТАСС/. Празднование Нового года в Сочи пройдет без снега в прибрежной зоне, но с большим количеством развлечений. В новогоднюю ночь в "Сочи парке" можно будет посмотреть шоу с дельфинами, послушать выступление оркестра Дедов Морозов, а на горнолыжных курортах не только покататься, но и погреться в спа-центре и пройти новый квест.

Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России. В летний сезон туристы предпочитают семейный отдых в прибрежной зоне, зимой - активный отдых на горнолыжных курортах, в межсезонье в городе популярен отдых по программам санаторно-курортного отдыха. Также в Сочи активно развивается событийный туризм, здесь ежегодно проходит около 400 различных мероприятий, в том числе Всероссийский фестиваль "Кинотавр", Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", этап автогонок "Формула-1" и другие. С начала 2019 года турпоток в Сочи составил 6,2 млн человек, а за зимний сезон 2019/2020 курорт планирует принять около 1,5 млн туристов.

Песня от морского котика и резиденция Деда Мороза

В "Сочи парке" гостей ждет барабанное шоу, ночные полеты на аттракционах. В дельфинарии парка можно будет увидеть новогоднее шоу, где дельфины-афалины исполнят трюки, а морской котик Семен споет традиционную песню "В лесу родилась елочка".

Как рассказали в пресс-службе горнолыжного курорта "Красная поляна", в канун Нового года на курорте можно будет покататься по горнолыжным склонам, отдохнуть в спа-центре, увидеть выступление музыкальных групп и специальную шоу-программу. "Новогодняя ночь обещает быть не только снежной, но и жаркой: на главной сцене под открытым небом состоится большой праздничный концерт, который задаст ритм и настроение на все каникулы", - рассказали в пресс-службе.

На соседнем курорте "Роза хутор" выступят исполнители классической музыки. Ровно в полночь 31 декабря на курорте прогремит праздничный салют, затем начнется дискотека. Также для гостей приготовили лазерное представление и музыкальное шоу. А праздник на курорте "Газпром" пройдет на склоне "Лаура" в самом высокогорном отеле Сочи.

В канун Нового года на всех горнолыжных курортах детей ждет развлекательная программа со спектаклями и хороводами. "Для детей в "Роза холл" 30 и 31 декабря покажут новогодний спектакль "Волшебный будильник". Это театрально-цирковое представление с фокусами от Бабы Яги, шоу мыльных пузырей, трюками от черепашки Ниндзя, укрощением 4-х метровых питонов от Пиявки и акробатическим перфомансом Человека-паука" - сообщили в пресс-службе курорта.

Кроме того, в Олимпийской деревне на высоте 1100 метров откроется резиденция Деда Мороза. В пресс-службе игорной зоны "Красная поляна" рассказали, что в казино все новогодние развлечения для гостей будут бесплатными. Вечер пройдет в стиле современного джаза.

По данным синоптиков, 31 декабря в Сочи ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 12 градусов тепла.

Теги
РоссияКраснодарский крайНовый год и Рождество - 2020
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