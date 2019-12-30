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В МЧС призвали соблюдать технику безопасности при использовании пиротехники

Как отметили в ведомстве, покупать пиротехнику можно только в специализированных магазинах, у продавца должен быть сертификат и инструкция на русском языке
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Московской области призывает строго соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники. Об этом в понедельник ТАСС сообщил начальник пресс-службы главка Федор Польшин.

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"МЧС России предупреждает и просит соблюдать правила безопасности при использовании пиротехники. Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или подрыва, что может привести к получению травмы или гибели. Следуйте инструкции по применению пиротехнического изделия. Будьте внимательны и осторожны", - сказал он.

В МЧС отметили, что покупать пиротехнику можно только в специализированных магазинах, у продавца должен быть сертификат и инструкция на русском языке.

В пятницу в Клину мужчина получил травмы лица и головы, взрывая петарды дома. Врачам не удалось его спасти. В воскресенье в Домодедове 12-летний ребенок также взрывал петарды в квартире. Он получил ожоги и был госпитализирован.

 

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