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Bloomberg: к 2030 году каждый второй житель США будет страдать ожирением

В качестве главных причин такой тенденции эксперты называют малоподвижный образ жизни и широкую доступность сладкой пищи
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© AP Photo/Toby Talbot

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Проблема ожирения в США приобретает все большие масштабы, и к 2030 году каждый второй житель страны будет иметь значительный избыточный вес. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg. По его данным, "проблема ожирения в Америке гораздо серьезнее, чем кажется", и через десять лет у 25% населения страны будет диагностирована "тяжелая форма ожирения".

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В качестве главных причин такой тенденции эксперты называют малоподвижный образ жизни и широкую доступность сладкой пищи, а также продуктов питания, подвергшихся технологической обработке. Для многих американцев, как отметило агентство, альтернативное здоровое питание - непозволительная роскошь.

Ожирение повышает риск серьезного ухудшения состояния здоровья. Оно может привести к диабету, болезням сердца и сосудов. Кроме того, как утверждают ученые Техасского университета в Остине и Колумбийского университета в Нью-Йорке, излишний вес или ожирение во время беременности могут отрицательно сказаться на физическом и интеллектуальном развитии ребенка. На сегодняшний день, согласно последним данным, около 40% взрослых американцев имеют проблемы с избыточным весом.

В сентябре Пентагон сообщил, что ВМС США заняли первое место в списке видов Вооруженных сил страны по степени распространения избыточного веса среди военнослужащих. Ожирение было выявлено у каждого пятого американского моряка - 22%, что превышает средний показатель по ВС в целом. Газета The New York Times констатировала, что ситуация с избыточным весом в Вооруженных силах страны ухудшается с каждым годом. Так, показатель ожирения в ВМС с 2011 года увеличился в шесть раз, в остальных видах ВС - в два и более раза.

Согласно докладу Экономического и социального совета ООН о ходе реализации Целей устойчивого развития до 2030 года, все больше представителей всех возрастных групп, включая детей до пяти лет, имеют избыточную массу тела. Наибольшее число людей с лишним весом зафиксировано в Северной Африке и в Западной Азии.

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