МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил коллектив Российской государственной детской библиотеки с 50-летием со дня открытия. Телеграмма опубликована в понедельник сайте правительства.

"На протяжении полувека ваша библиотека активно приобщает детей и подростков к чтению, помогает им получить необходимые знания, почувствовать красоту и волшебство слова. Сегодня она обладает крупнейшим в мире собранием детской литературы, является современным культурно-образовательным центром ", - подчеркнул премьер. Он отметил уникальную атмосферу библиотеки, а также деятельность ее коллектива.

Российская государственная детская библиотека - это научно-методический и исследовательский центр. С 2013 года она является ведущей площадкой для повышения квалификации специалистов библиотек, обслуживающих детей. РГДБ - член Российской библиотечной ассоциации, Библиотечной ассамблеи Евразии, Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений, национальной секции Международного совета по детской и юношеской литературе.