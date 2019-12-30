Жители Астрахани вновь жалуются на запах газа

АСТРАХАНЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Работа мобильных групп по забору проб воздуха организована в Астрахани после новых жалоб на запах газа в городе. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Организовано взаимодействие с ООО "Газпром добыча Астрахань", Роспотребнадзором, Росприроднадзором, природоохранной прокуратурой, АЦГМС. По информации от дежурного ООО "Газпром добыча Астрахань", нештатных ситуаций на объектах не зарегистрировано, оборудование работает в штатном режиме. Организована работа мобильных групп по забору проб воздуха", - подтвердив, что от жителей Астрахани действительно поступали жалобы на запах газа.

В середине декабря прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении общества "Газпром добыча Астрахань" (крупнейшее газодобывающее предприятие на юге России, дочернее предприятие "Газпрома") после массовых сообщений от жителей Астраханской области о запахе газа на улицах.