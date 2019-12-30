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Володин предложил изменить методику расчета средней зарплаты врачей

По мнению спикера Госдумы, она должна рассчитываться без учета доходов руководства медицинских учреждений

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Средняя зарплата врачей должна рассчитываться без учета доходов руководства медицинских учреждений. Такое мнение в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"Во-первых, необходимо выделить из всех подсчетов заработных плат зарплату главного врача, заместителей главного врача, чтобы их заработная плата не влияла на заработную плату врачей, которые работают в больнице и поликлинике", - сказал Володин.

Спикер нижней палаты обратил внимание на существенный разрыв в доходах медработников между субъектами РФ из-за разницы в средней зарплате по региону. При этом, подчеркнул он, устанавливаются разные зарплаты и в рамках субъектов РФ. "Разные еще исходя из того, что главный врач назначает эту заработную плату", - уточнил председатель Госдумы.

Повысить престиж профессии

Говоря о проблемах здравоохранения, Володин предложил комплекс мер для повышения престижа профессии врача и создания условий для привлечения молодых специалистов. "Больница должна оплачивать наем жилья или предоставлять служебное жилье молодому специалисту. Только тогда какие-то мотивирующие будут факторы, влияющие на желание прийти работать в больницу", - считает он.

Помимо этого, уверен думский спикер, необходимо обеспечивать студентов медицинских вузов общежитием, совершенствовать механизм профориентации в школах, а также систему целевого набора. "Если направили студента, с ним не надо прерывать отношения, только выдав ему направление на учебу. Он должен на практику приезжать в свою районную больницу, ему должны эту практику засчитывать", - пояснил он.

"Было бы правильно подумать о том, как еще и стипендию увеличить студенту, который поедет по направлению и вернется к себе обратно. Это будет дешевле", - добавил Володин.

Спикер нижней палаты также напомнил о задаче довести долю оклада в зарплате врачей до 55%. "Крайне важно, чтобы ставка врача была не менее 55% заработной платы, а заработная плата должна быть две средних зарплаты по экономике региона", - сказал он, отметив, что такая мера защитит интересы молодых специалистов.

16 декабря Володин на заседании Совета законодателей, комментируя слова главы Минздрава Вероники Скворцовой о средней зарплате врачей в 79 тыс. рублей в месяц, обратил внимание на то, что в большинстве регионов медработники не получают такую сумму. Он объяснил это тем, что при формировании статистики учитывается зарплата главного врача и его заместителей, зачастую в разы превышающая доходы остального персонала.

В ходе большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин потребовал избавиться от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада медработников.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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