Начались продажи "единого" билета из Краснодара в Сочи

СОЧИ, 30 декабря. /ТАСС/. Продажи "единого" билета на автобус и электричку из Краснодара в Сочи стартовали в понедельник. Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Единой транспортной дирекции" ("ЕТД").

"Началась продажа "единых" билетов (автобус/электропоезд) по маршруту Краснодар - Туапсе - Адлер и в обратном направлении. Перевозка будет осуществляться в период проведения капитальных ремонтных работ на железнодорожном участке пути, связывающим Краснодар с Черноморским побережьем. АНО "ЕТД" будет организовывать компенсационные перевозки пассажиров автомобильным транспортом на участке Краснодар - Туапсе (и обратно) с 15 января по 27 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, автобусы будут отправляться с привокзальной площади железнодорожного вокзала Краснодара. Далее автобус следует до железнодорожной станции Туапсе, где осуществляется пересадка в электропоезд "Ласточка". Отмечается, что расписания движения автобусов и поездов состыкованы.

Стоимость автобусной части "единого" билета составляет 425 рублей, перевозка багажа, в том числе спортивного инвентаря - бесплатно, добавили в пресс-службе.

АНО "ЕТД" с 2014 года осуществляет мультимодальные пассажирские перевозки по "единому" билету. За это время перевезено более 2,3 млн пассажиров.