Медиативное соглашение: как решить спорный правовой вопрос без суда

Главная задача медиации - урегулировать конфликт быстро и эффективно, без необходимости обращаться в судебные инстанции. Для этого спорящие просто подключают третью, беспристрастную, сторону - так называемого медиатора, который помогает им договориться и прийти к удовлетворяющему всех решению. Результат такой процедуры - это и есть медиативное соглашение. С помощью медиации можно успешно решать споры в самых разных сферах правоотношений - от гражданских и семейных до трудовых, коммерческих и корпоративных. И доступна она всем гражданам РФ.

Несколько месяцев назад в России заработала новая норма, согласно которой к нотариусу можно обратиться для удостоверения медиативного соглашения и придания ему тем самым силы исполнительного листа. Что это за соглашение, кому оно может быть полезно и как печать нотариуса на нем в разы повышает его эффективность?

Для конфликтующих сторон основное преимущество медиации заключается в том, что медиативное соглашение позволяет избежать долгих, мучительных для всех участников и зачастую довольно затратных судебных тяжб. При этом обращение именно к медиативному методу - результат добровольного решения: стороны осознанно и по взаимному согласию выбирают этот путь урегулирования конфликта. Управляемость процесса медиации, его гибкость, отсутствие строгих формальных рамок - все это позволяет участникам спора чувствовать себя комфортно и свободно. Сама идея поиска подходящего всем решения помогает не только решить конфликт наиболее мирным и безболезненным путем, но и сохранить партнерские отношения между сторонами в будущем.

В масштабе государства ключевые преимущества медиации, как и любой другой согласительной процедуры, - это снижение нагрузки на судебные органы и, следовательно, экономия бюджетных средств, связанных с судопроизводством, а также сокращение времени рассмотрения дел судами.

От теории к практике

Однако, несмотря на множество преимуществ "на бумаге", на практике медиативный метод урегулирования конфликтов между субъектами гражданских правоотношений работает далеко не всегда. Так, согласно статистике Верховного суда РФ, по итогам семи лет примирительные процедуры с участием медиаторов использовались лишь при рассмотрении около 0,008% дел судами общей юрисдикции и около 0,002% дел - арбитражными судами.

Одна из основных проблем заключается в том, что само по себе медиативное соглашение не гарантирует исполнения прописанных в нем обязательств. Здесь работает так называемый принцип добровольности следования сторон выработанному в результате медиативной процедуры решению. Каждая сторона в любой момент времени может неожиданно изменить свое мнение и перестать следовать ранее зафиксированным договоренностям. Если такое происходит, медиация теряет смысл, и спор решается уже в судебном порядке.

Избежать столь неприятных последствий и гарантировать эффективность медиативного метода решения конфликта как раз и помогает нотариальное удостоверение таких соглашений.

Привилегии нотариального документа

Главное: если медиативное соглашение заключено в нотариальной форме, то его участники могут быть уверены в соблюдении достигнутых договоренностей. Проблема уклонения одной из сторон от исполнения прописанных в соглашении обязательств решается максимально эффективно и быстро: вторая сторона просто обращается напрямую к судебному приставу, ведь соглашение с печатью нотариуса по закону наделено силой исполнительного листа. Нотариальная форма медиативного соглашения минимизирует риски того, что недобросовестная сторона договора будет злоупотреблять своими правами, и позволяет конфликтующим решить спор максимально безболезненно, быстро и без лишних затрат на суды и адвокатов.

Подтверждения эффективности привлечения нотариуса к примирительным процедурам есть и в зарубежной практике. Например, нотариус может выступать в качестве посредника и другим образом участвовать в примирительных процедурах в Австрии, Бельгии, Германии, Франции, Шотландии, Марокко, Нидерландах, Швейцарии, Белоруссии.