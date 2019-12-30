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Путин поздравил коллектив Российской государственной детской библиотеки с ее 50-летием

Российская детская библиотека, по словам президента, формирует у подрастающего поколения культуру чтения

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил коллектив Российской государственной детской библиотеки с 50-летием со дня открытия. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Все эти годы библиотека достойно выполняет высокую просветительскую миссию, формирует у подрастающего поколения культуру чтения, помогает детям получать новые знания, ценную информацию. В ее стенах ребята открывают для себя имена русских и зарубежных писателей, знакомятся с классикой и современной литературой. Как говорится, погружаются в увлекательный и захватывающий мир книги", - подчеркнул президент.

Путин отметил внимательное отношение сотрудников библиотеки к юным посетителям, а также их вклад в развитие библиотечного дела в стране.

Российская государственная детская библиотека открылась 30 декабря 1969 года. Это культурно-просветительский, научно-методический и исследовательский центр, с 2013 г. является аккредитованной организацией - экспертом в области детской литературы, а также ведущей площадкой для повышения квалификации специалистов библиотек, обслуживающих детей. РГДБ - член Российской библиотечной ассоциации, Библиотечной ассамблеи Евразии, Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений, национальной секции Международного совета по детской и юношеской литературе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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