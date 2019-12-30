Синоптики прогнозируют снегопады и до минус семи градусов в новогоднюю ночь в регионах ЦФО

ТАСС, 30 декабря. Синоптики прогнозируют снегопады, местами метели на значительной части Центрального федерального округа (ЦФО) России с 30 декабря по 1 января. Мороз до 3-7 градусов в новогоднюю ночь ожидается во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Тверской и некоторых других областях, но в большинстве регионов будет около минус одного-двух градусов, сообщили ТАСС в понедельник в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Накануне нового года в Курской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областях столбики термометров поднимутся до нулевой отметки днем, но в ночь на 1 января похолодает до минус 3-4 градусов. В Курском и Белгородском регионе возможен небольшой снег, в Воронежской и Липецкой областях синоптики региональных ЦГМС прогнозируют мокрый снег.

Аналогичный перепад температуры воздуха ожидается в Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, Смоленской областях, 30-31 декабря, а также в ночь на 1 января продет небольшой и умеренный снег, местами мокрый. "Температура воздуха по-прежнему выше нормы, днем - до плюс одного, ночью - до минус четырех градусов, значительного похолодания не ожидается", - сообщили ТАСС в ЦГМС по Орловской области.

Гидрометцентр по Тульской области в понедельник предупредил жителей об усилении ветра до 12-17 м/с, метели, снежных заносах и гололедице на дорогах. Непогода сохранится в ночь на 31 декабря, снег, местами мокрый на территории региона возможен днем во вторник и в ночь на среду. В Тамбовской области также ожидаются снегопады различной интенсивности, как и в Тульской области, температура воздуха в ночь на 1 января составит около минус двух градусов. "Снежных завалов, конечно, не будет, но небольшой снежный покров, который создаст новогоднее настроение, мы все же завтра ожидаем, в новогоднюю ночь в регионе будет вполне комфортно - до минус двух градусов, 1 января днем - до нуля", - сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре.

Около минус трех-шести градусов в новогоднюю ночь прогнозируется во Владимирской, Ивановской, Тверской, Ярославской областях, по данным региональных ЦГМС, пройдет небольшой снег, в дневные часы 30 декабря - мокрый снег, возможно усиление ветра до 10-12, в отдельных районах - до 17 м/с. Метель, порывистый ветер до 18 м/с в течение суток возможны в Костромской области, в ночь на 31 похолодает до минус 8-13 градусов, сообщает местный ЦГМС. Но днем 31 декабря в регионе будет снова плюс один градус, в ночь на среду - до минус четырех-семи градусов, пройдет небольшой снег, отметили синоптики.

Похолодание в ЦФО

По данным сайта Гидрометцентра России, постепенное похолодание в регионах ЦФО связано с влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона. В период с 30 декабря по 1 января среднесуточная температура приблизится к климатической норме, со 2 января ожидается ее дальнейшее понижение местами до минус девяти-десяти градусов в ночные часы, днем - до минус пяти-восьми градусов.