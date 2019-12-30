{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2020

Синоптики прогнозируют снегопады и до минус семи градусов в новогоднюю ночь в регионах ЦФО

Жителей Тульской области предупредили о гололедице, в Костромской области возможно усиление ветра до 18 м/с

ТАСС, 30 декабря. Синоптики прогнозируют снегопады, местами метели на значительной части Центрального федерального округа (ЦФО) России с 30 декабря по 1 января. Мороз до 3-7 градусов в новогоднюю ночь ожидается во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Тверской и некоторых других областях, но в большинстве регионов будет около минус одного-двух градусов, сообщили ТАСС в понедельник в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Накануне нового года в Курской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областях столбики термометров поднимутся до нулевой отметки днем, но в ночь на 1 января похолодает до минус 3-4 градусов. В Курском и Белгородском регионе возможен небольшой снег, в Воронежской и Липецкой областях синоптики региональных ЦГМС прогнозируют мокрый снег.

Аналогичный перепад температуры воздуха ожидается в Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, Смоленской областях, 30-31 декабря, а также в ночь на 1 января продет небольшой и умеренный снег, местами мокрый. "Температура воздуха по-прежнему выше нормы, днем - до плюс одного, ночью - до минус четырех градусов, значительного похолодания не ожидается", - сообщили ТАСС в ЦГМС по Орловской области.

Гидрометцентр по Тульской области в понедельник предупредил жителей об усилении ветра до 12-17 м/с, метели, снежных заносах и гололедице на дорогах. Непогода сохранится в ночь на 31 декабря, снег, местами мокрый на территории региона возможен днем во вторник и в ночь на среду. В Тамбовской области также ожидаются снегопады различной интенсивности, как и в Тульской области, температура воздуха в ночь на 1 января составит около минус двух градусов. "Снежных завалов, конечно, не будет, но небольшой снежный покров, который создаст новогоднее настроение, мы все же завтра ожидаем, в новогоднюю ночь в регионе будет вполне комфортно - до минус двух градусов, 1 января днем - до нуля", - сообщили ТАСС в региональном гидрометцентре.

Около минус трех-шести градусов в новогоднюю ночь прогнозируется во Владимирской, Ивановской, Тверской, Ярославской областях, по данным региональных ЦГМС, пройдет небольшой снег, в дневные часы 30 декабря - мокрый снег, возможно усиление ветра до 10-12, в отдельных районах - до 17 м/с. Метель, порывистый ветер до 18 м/с в течение суток возможны в Костромской области, в ночь на 31 похолодает до минус 8-13 градусов, сообщает местный ЦГМС. Но днем 31 декабря в регионе будет снова плюс один градус, в ночь на среду - до минус четырех-семи градусов, пройдет небольшой снег, отметили синоптики.

Похолодание в ЦФО

По данным сайта Гидрометцентра России, постепенное похолодание в регионах ЦФО связано с влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона. В период с 30 декабря по 1 января среднесуточная температура приблизится к климатической норме, со 2 января ожидается ее дальнейшее понижение местами до минус девяти-десяти градусов в ночные часы, днем - до минус пяти-восьми градусов.

Теги
РоссияОрловская областьТверская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКостромская областьРязанская областьСмоленская областьНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Патриарх Кирилл пообщается с космонавтами на МКС 7 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС