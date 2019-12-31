Телеканалы снабдят часть эфира субтитрами

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Российские телеканалы с 1 января начнут адаптировать часть своего контента для глухих и слабослышащих людей. Таким образом Россия исполнит обязательства по Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями здоровья.

Изменения к закону "О средствах массовой информации" диктуют каналам адаптировать не менее 5% контента в неделю.

В пресс-службе Общественного телевидения России (ОТР) ТАСС пояснили, что с 1 января "глухие и слабослышащие смогут получать больше информации через телевизор, так как по закону все вещатели должны сделать доступными для них часть своих программ". Представитель канала пояснил, что речь идет о передачах в записи, а новости и другие проекты, выходящие в прямом эфире, по новому закону не учитываются. "На ОТР немало программ, которые было бы интересно сделать доступными инвалидам по слуху: ток-шоу "Прав!Да?" и передача о науке "Гамбургский счет", и "Моя история", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе телеканала "Пятница!" ТАСС заявили, что ожидают выдавать в эфир больше программ с субтитрами, чем положенные 5%. "Сейчас находимся в процессе адаптации контента для решения этой задачи", - сказал собеседник ТАСС. Нововведение касается абсолютно всех категорий каналов, вне зависимости от их тематики.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин пояснил ТАСС, что закон касается только телевидения. "Программы [для субтитрирования] определяют сами каналы. Самое простое решение - это приобретать фильмы с субтитрами, которые могут быть скрытыми или открытыми", - сказал Волин. Среди способов адаптации контента выделены как субтитрирование открытое, так и скрытое, перевод на русский жестовый язык, бегущая строка и другие. При этом использование вещателем только одного способа адаптации не будет является нарушением.

Конвенция о правах людей с ограниченными возможностями здоровья была одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в силу 3 мая 2008 года после того, как ее ратифицировали 50 государств. В 2012 году к ней присоединилась Россия. Конвенция предусматривает, что государства-участники должны предпринимать все надлежащие меры (в том числе законодательные) для обеспечения достаточного жизненного уровня инвалидов. К таким мерам относится в том числе обеспечение доступа инвалидов к информации.