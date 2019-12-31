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В регионах России начнется вакцинация трудовых мигрантов от кори

Территориальные органы Роспотребнадзора должны будут информировать население о проведении вакцинации, а также выявлять ранее не привитых против кори и не болевших ею

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Мероприятия по иммунизации против кори трудовых мигрантов начнутся в регионах России с 1 января и продлятся до конца 2020 года. Дополнительная вакцинация проводится в связи с увеличением заболеваемости корью в разных странах.

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Согласно постановлению Роспотребнадзора, с 1 января по 31 декабря 2020 года в регионах РФ пройдет вакцинация против кори трудовых мигрантов, временно пребывающих и проживающих на территории страны, если они не были привиты против этого заболевания ранее или не имеют сведений о прививках и до этого не болели корью.

Территориальные органы Роспотребнадзора должны будут информировать население о проведении вакцинации, а также выявлять людей, ранее не привитых против кори и не болевших ею. Проведение иммунизации должны обеспечить работодатели, имеющие среди сотрудников иностранных граждан.

Корь - чрезвычайно заразное вирусное заболевание, являющееся одной из основных причин смертности детей. Передается капельным путем через выделения из носа, рта и горла зараженного человека. Основные симптомы кори сначала напоминают грипп - высокая температура, кашель, чиханье, головная боль. Затем на коже появляется характерная сыпь. Болезнь опасна осложнениями в виде отита, пневмонии, бронхита, энцефалита. Инфекция ослабляет иммунитет и в редких случаях может привести к смерти больного. Особенно опасна корь для младенцев и детей младшего возраста.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что заболеваемость корью в России в пять раз ниже, чем средний показатель в странах Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Так, заболеваемость корью в России в 2019 году за девять месяцев составила 27,5 случая на 1 млн населения, в то время как на Украине - в 50 раз больше (1347), в Болгарии - 1180 на 1 млн населения, в Грузии - около 1000, Литве - 829, в Балканских странах - от 800 до 1400, во Франции и Бельгии - более 40.

По данным ведомства, за последние два года в РФ увеличилось число завозов кори из неблагополучных стран. При этом в 2018-2019 годах в России более 80% очагов инфекции не имели дальнейшего распространения, в частности, благодаря высокому уровню популяционного иммунитета к кори и своевременной профилактике.

 

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