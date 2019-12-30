Guardian включила Суркова в десятку влиятельных мировых политических советников

ТАСС, 30 декабря. Британская газета Guardian включила помощника президента РФ Владислава Суркова в десятку влиятельных политических советников, участвующих в формировании политической линии в разных странах мира.

В своей публикации Guardian называет Суркова "серым кардиналом Кремля" и отмечает, что помощник президента России Владимира Путина, занимающийся вопросами урегулирования конфликта на Украине, пользуется значительным влиянием. "Он пришел в структуры власти с Путиным в 1999 году и был заместителем премьер-министра до 2013 года", - пишет британская газета. Издание отмечает, что Сурков является автором термина "суверенная демократия", определяющего российскую политическую систему как сочетающую открытость и контроль сверху.

Guardian называет Суркова мастером кампаний по оказанию влияния и формированию общественных движений. В частности, газета напоминает о его роли в создании проправительственного молодежного движения "Наши". Издание также отмечает сделанное Сурковым в 2019 году заявление о наступлении в стране эпохи "путинизма", который он назвал "идеологией будущего".

В число других влиятельных политических советников газета Guardian включила Стивена Миллера, советника президента США Дональда Трампа по вопросам иммиграционной политики, министра экономики и энергетики ФРГ, политического союзника канцлера Ангелы Меркель Петера Альтмайера, вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, представляющего Китай на торговых переговорах с США, советника премьер-министра Индии Нарендры Моди по национальной безопасности Аджита Довала.

В список также вошли официальный представитель французского правительства Сибет Ндиай, командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касем Сулеймани, официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын, заместитель главы управляющего Суверенного совета Судана Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти), президент Кубы Мигель Диас-Канель, который является советником генерального секретаря Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро.