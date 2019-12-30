Россиян ожидает аномально теплый январь

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Январь прогнозируется теплым на большинстве территорий России, преимущественно "красные" и "розовые" температурные аномалии отмечены на прогностической карте, сообщил в понедельник и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Большая часть территории нашей страны окрашена красным и розовым цветом [на прогностической карте], это значит, что аномалия среднемесячной температуры ожидается положительной. Месяц ожидается теплым", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

Вильфанд отметил, что в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке, тем не менее, ожидаются отрицательные аномалии. "Цвет синий и густой, значит там ожидаются аномалии значительно ниже нормы", - пояснил метеоролог.