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Россиян ожидает аномально теплый январь

В Гидрометцентре отметили, что в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке, тем не менее, ожидаются отрицательные аномалии
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© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Январь прогнозируется теплым на большинстве территорий России, преимущественно "красные" и "розовые" температурные аномалии отмечены на прогностической карте, сообщил в понедельник и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Большая часть территории нашей страны окрашена красным и розовым цветом [на прогностической карте], это значит, что аномалия среднемесячной температуры ожидается положительной. Месяц ожидается теплым", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

Вильфанд отметил, что в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке, тем не менее, ожидаются отрицательные аномалии. "Цвет синий и густой, значит там ожидаются аномалии значительно ниже нормы", - пояснил метеоролог.

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