В России разрабатывают препарат для восстановления памяти у людей с болезнью Альцгеймера

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ученые Центра компетенций НТИ на базе Института биоорганической химии (ИБХ) имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН разрабатывают препарат на основе фрагмента белка человека Lynx1, возвращающий память пациентам с болезнью Альцгеймера и деменцией. Об этом в понедельник ТАСС сообщил руководитель лаборатории биоинженерии противоопухолевых препаратов и искусственных нейромодуляторов центра Захар Шенкарев.

Болезнь Альцгеймера - нейродегенеративное заболевание, сопровождаемое потерей памяти, нарушениями речи и ориентации в пространстве, которое прогрессирует в деменцию ("старческое слабоумие"), развитие болезни сопровождается накоплением в тканях мозга бляшек, состоящих из амилоидов (пептидов). Они взаимодействуют с никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами, что приводит к сбою когнитивных процессов. Ученые Центра компетенций НТИ обнаружили, что белок Lynx1, отвечающий за свойства мозга по восстановлению утраченных или поврежденных связей, препятствует взаимодействию амилидов с никотиновыми рецепторами. В составе препарата Lynx1 мог бы "защищать" эти рецепторы, замедляя развитие болезни и даже возвращая пациентам память, считают авторы исследования.

"С помощью белка Lynx1 можно замедлять развитие болезни Альцгеймера и восстанавливать такие утраченные функции как память. При этом для получения эффекта достаточно лишь части белка - небольшого пептида, - что существенно удешевляет стоимость производства лекарства", - сказал Шенкарев.

Авторы исследования протестировали образцы препарата с фрагментом белка Lynx1 на мышах - в природе грызуны не болеют этим заболеванием, но пересадка генов человека позволяет получить породу мышей, у которых оно развивается. В результате систематического введения в организм животных лекарства их память восстанавливалась.

В случае с моторной памятью больные животные восстанавливали способность удерживаться на вращающемся барабане. Состояние обонятельной памяти оценивалось по времени, которое животное тратило на обнюхивание пахучих следов своих сородичей на второй и последующий дни после первого знакомства.

"О том, что память возвращалась к животным на физиологическом уровне также свидетельствуют на срез гиппокампа. Этот отдел мозга отвечает за формирование памяти. В ходе эксперимента мы анализировали способность нейронов запоминать возбуждение, вызываемое электрическими импульсами в одной из областей гиппокампа. У животных с болезнью Альцгеймера эта функция заметно подавлена, но после приема препарата нейроны гиппокампа восстанавливали способность запоминать возбуждающие импульсы и хранили эту информацию в течение часа", - добавил ученый, сказав, что авторы научной работы планируют завершить испытания на животных к концу 2020 года.

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