На некоторых горнолыжных курортах России прогнозируют лавинную опасность

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Туристам, которые планируют провести новогодние каникулы на горнолыжных курортах, в частности, Кемеровской области и Камчатки, следует быть внимательными из-за лавинной опасности. Об этом сообщил в понедельник и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На территории к востоку от Поволжья снег есть, его много, а вот в горных регионах ситуация разная. На горнолыжных курортах Кемеровской области снега много, вполне там можно проводить зимние каникулы, на Камчатке очень много снега, да и в горах Азиатской части снега много, но нужно быть предельно внимательным, поскольку сейчас так сложилось, что во всех пунктах, которые я перечислил, велика лавинная опасность", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

Вильфанд рекомендовал внимательно прислушиваться к рекомендациям, которые дают территориальные отделения Росгидромета и МЧС в связи с этим.