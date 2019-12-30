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На некоторых горнолыжных курортах России прогнозируют лавинную опасность

И.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал внимательно прислушиваться к рекомендациям Росгидромета и МЧС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Туристам, которые планируют провести новогодние каникулы на горнолыжных курортах, в частности, Кемеровской области и Камчатки, следует быть внимательными из-за лавинной опасности. Об этом сообщил в понедельник и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На территории к востоку от Поволжья снег есть, его много, а вот в горных регионах ситуация разная. На горнолыжных курортах Кемеровской области снега много, вполне там можно проводить зимние каникулы, на Камчатке очень много снега, да и в горах Азиатской части снега много, но нужно быть предельно внимательным, поскольку сейчас так сложилось, что во всех пунктах, которые я перечислил, велика лавинная опасность", - заявил он на пресс-конференции в Москве.

Вильфанд рекомендовал внимательно прислушиваться к рекомендациям, которые дают территориальные отделения Росгидромета и МЧС в связи с этим.

Теги
РоссияКамчатский крайКемеровская область
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