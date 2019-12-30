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Власти Югры заявили, что утечка на сервере округа не коснулась персональных данных

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что персональные данные более 28 тыс. пользователей, предположительно, из ХМАО оказались в свободном доступе
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 декабря. /ТАСС/. Утечка, которая случилась в Ханты-Мансийском автономном округе 28 декабря, произошла на прокси-сервере приложения "Госуслуги Югры" и касалась не персональных, а технических данных. Об этом в понедельник сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры.

В воскресенье днем "Коммерсантъ" со ссылкой на основателя компании DeviceLock Ашота Оганесяна сообщил, что персональные данные более 28 тыс. пользователей портала госуслуг, предположительно, из Ханты-Мансийского автономного округа оказались в свободном доступе из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала. "Ростелеком" опроверг утечку персональных данных и отметил, что инцидент, о котором сообщили СМИ, может быть связан с работой регионального мобильного приложения "Госуслуги Югры".

"Действительно, 28 декабря выявлена утечка данных. По итогам предварительного расследования, проведенного центром информационной безопасности ЮНИИТ, это была утечка технических данных, так называемых "логов" прокси-сервера. В данных, к которым был получен доступ, содержится информация технического характера, необходимая для отладки взаимодействия информационных систем", - говорится в сообщении, распространенном департаментом.

В департаменте ТАСС уточнили, что утечка произошла с прокси-сервера мобильного приложения "Госуслуги Югры", само приложение взломано не было. "Мы выявили, что данный инцидент произошел по вине субподрядчика ПАО "Ростелеком", к которому будут применены соответствующие санкции. Для дальнейшего расследования инцидента создана рабочая группа по расследованию инцидента с привлечением специалистов управления информационной безопасности ЮНИИТ, а также внешних независимых экспертов по расследованию инцидентов информационной безопасности", - добавили в департаменте.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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