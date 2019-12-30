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Уходящий год вошел в пятерку самых теплых для Санкт-Петербурга

В городе зафиксировали семь температурных рекордов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Уходящий 2019 год вошел в пятерку самых теплых лет за всю историю метеонаблюдений в Санкт-Петербурге, рекордно теплым для города оказалось и последнее десятилетие в целом. Об этом в понедельник сообщил журналистам главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

"2019-й вошел в историю как пятый наиболее теплый год в Санкт-Петербурге. Средняя годовая температура составила +7,2 градуса. Наиболее теплым остаются 2015-й, 1989-й, 2014-й, 2008 годы", - сказал Колесов на пресс-конференции.

Он добавил, что за год в городе зафиксировали семь температурных рекордов. Самые высокие положительные аномалии отметили в феврале - 6,4 градуса тепла и в декабре - 6,6 градуса, но пока рекордсменом по аналогичным показателям остается 2006 год - тогда рекорды фиксировали 19 раз.

"Зимний период был относительно ровный. Последние четыре года в районе - 3 градусов - средняя температура, это выше нормы, теплая зима, но довольно ровная. <...> Весенний период наиболее теплый за последние два года, скачок до +6,5 градуса, и довольно влажно. Летний период - температура воздуха +17,4 градуса - она выше нормы, положительная аномалия, сравнивая с 2016-2017 годами - в 2-3 раза меньше осадков", - рассказал синоптик.

"Период 2010-2019 годов закрылся, полное десятилетие, и температура остается +6,7 градуса - это очень высокая температура, такой мы не наблюдали за весь ряд наблюдений в Петербурге с 1740-х годов", - отметил синоптик.

Прогноз на начало года 

Колесов также сообщил, что в городе первая январская неделя пройдет при положительной температуре около пяти градусов, ожидается дождь. "Среднемесячная температура января - от 2 до 4 градусов тепла, это выше нормы. В новогоднюю ночь будет отрицательная температура - от минус 3 до минус 5 градусов, днем первого числа [ожидается] повышение температуры. Мокрый снег перейдет в дождь, снова будет повышение температуры воздуха, которое продлится и 2, и 3, и 4 числа. Постоянные осадки в виде дождя, температура воздуха в районе 5 градусов", - рассказал Колесов на пресс-конференции.

Он добавил, что при самой холодной погоде в Петербурге встречали 1941 год - тогда температура опустилась до минус 27,7 градусов. Теплее всего было в 1995 году - 1,8 градуса выше нуля.

По словам синоптика, похолодание ожидается к Рождеству, оно будет устойчивым уже с 9-10 января. "Перспектива к Крещению получить, может, не очень надежный лед, но хотя бы лед на водоемах для создания купели. <...> На Неве навряд ли будет что-то серьезное, но на озерах должен установиться", - добавил Колесов.

На территории Ленинградской области январь будет холодным - синоптики ожидают, что температура опустится до минус 20 градусов и ниже.

В новость в 15:07 мск внесены изменения - добавлены подробности. 

 

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