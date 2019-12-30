МККК в Сирии зафиксировал 22 тыс. пропавших без вести за время войны

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) в Сирии признало 22 тыс. жителей страны пропавшими без вести за время конфликта в арабской республике. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор управления оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт.

"Миллионам людей пришлось покинуть родные места, до 500 тыс. сирийцев были убиты, десятки тысяч похищены, числятся пропавшими без вести, - сказал он. - Только наше представительство зарегистрировало 22 тыс. случаев пропажи без вести. К нам в офис обращаются родственники пропавших с просьбой разыскать их".

Штилхарт отметил, что МККК продолжает поиск трех сотрудников организации, похищенных в Сирии в 2013 году, - медсестры Луизы Акави и водителей Алы Раджаба и Набиля Багдуниса. "Мы получили большое количество информации, у нас есть определенные зацепки в Сирии. Мы все еще продолжаем их поиски, но, к сожалению, новостей пока нет", - добавил директор управления.