В Роспотребнадзоре сообщили, что 78% школьников употребляют фастфуд и газированную воду

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Около 78% школьников, по данным исследования Роспотребнадзора, употребляют фастфуд и газированные напитки, что в дальнейшем может привести к возникновению ожирения и эндокринных заболеваний. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Мы провели масштабное исследование о состоянии питания школьников, полного суточного рациона школьников, такое исследование в стране еще не проводилось. Мы опросили 15 тыс. школьников и их родителей, их членов семьи, и мы знаем теперь полностью, из чего состоит рацион школьников, не только то, что школьники едят в школе, непосредственно, чем их кормят, но и то, что они съедают дома. <...> Этот проект мы выполняем вместе с Академией медицинских наук, вместе с Научно-исследовательским институтом питания, 78% детей употребляют фастфуд, употребляют сладкие газированные напитки, дисбаланс этот в структуре питания, к сожалению, ведет к нарастающей проблеме ожирения, проблеме эндокринных заболеваний", - сказала она.

Попова добавила, что Роспотребнадзор и в следующем году будет продолжать следить за темой питания школьников, у ведомства уже готовы рекомендации по рациону детей. Кроме того, по ее словам, в 2019 году были выпущены методические рекомендации по питанию детей в Арктике, а также "в организованных коллективах детей с нарушениями обменных процессов".

"В дальнейшем мы хотим сделать так, чтобы каждый регион имел свои рекомендации по обязательной структуре питания школьников. Это очень важный проект, потому что он напрямую связан со здоровьем населения", - подчеркнула она.

Глава ведомства также рассказала, что в этом году заработал информационный ресурс, где можно узнать правила ЗОЖ и продукты, относящиеся к здоровому питанию, а в следующем году будет запущено приложение. "Блок приложения по молочной продукции, он уже готов, и выглядит это таким образом, что вы наводите ваш телефон, считываете штрих-код и получаете всю информацию о продукции, включая результаты надзорных мероприятий", - пояснила она.