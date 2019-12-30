{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Электрички в Волгоградской области частично изменят график движения с 1 января

Речь идет о пригородных поездах Петроввальского направления, следующих от и до станций Качалино, Камышин и Ильмень

ВОЛГОГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. График движения пригородных поездов Петроввальского направления в Волгоградской области частично изменится с 1 января, сообщает в понедельник пресс-служба ПривЖД.

"С 1 января 2020 года в Волгоградской области частично изменится график движения пригородных поездов Петроввальского направления, следующих от и до станций Качалино, Камышин и Ильмень. В частности, выводятся из графика движения пригородные поезда № 6505 Камышин - Петров Вал и № 6506 Петров Вал - Камышин", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первую неделю января ежедневно будут курсировать два пригородных поезда - № 6525 Петров Вал - Ильмень (отправляется со ст. Петров Вал в 8:12 и прибывает на конечную ст. Ильмень 10:22) и № 6526 Ильмень - Петров Вал (с отправлением со ст. Ильмень в 12:14 и прибытием на конечную ст. Петров Вал в 14:20). С 12 января эти поезда будут курсировать только по воскресеньям, уточнили в пресс-службе.

С нового года пригородный поезд № 6809 Качалино - Петров Вал будет отправляться со станции Качалино по средам, субботам и воскресеньям в 8:30 (на 14 минут раньше) и прибывать на конечную станцию Петров Вал в 9:43 (на 14 минут раньше), добавили в ПривЖД. 

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Глава Роспотребнадзора заявила, что каждый второй житель России привит от гриппа
Анна Попова напомнила россиянам, что в случае недомогания в праздники не стоит пренебрегать услугами врачей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС