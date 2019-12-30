Электрички в Волгоградской области частично изменят график движения с 1 января

ВОЛГОГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. График движения пригородных поездов Петроввальского направления в Волгоградской области частично изменится с 1 января, сообщает в понедельник пресс-служба ПривЖД.

"С 1 января 2020 года в Волгоградской области частично изменится график движения пригородных поездов Петроввальского направления, следующих от и до станций Качалино, Камышин и Ильмень. В частности, выводятся из графика движения пригородные поезда № 6505 Камышин - Петров Вал и № 6506 Петров Вал - Камышин", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первую неделю января ежедневно будут курсировать два пригородных поезда - № 6525 Петров Вал - Ильмень (отправляется со ст. Петров Вал в 8:12 и прибывает на конечную ст. Ильмень 10:22) и № 6526 Ильмень - Петров Вал (с отправлением со ст. Ильмень в 12:14 и прибытием на конечную ст. Петров Вал в 14:20). С 12 января эти поезда будут курсировать только по воскресеньям, уточнили в пресс-службе.

С нового года пригородный поезд № 6809 Качалино - Петров Вал будет отправляться со станции Качалино по средам, субботам и воскресеньям в 8:30 (на 14 минут раньше) и прибывать на конечную станцию Петров Вал в 9:43 (на 14 минут раньше), добавили в ПривЖД.