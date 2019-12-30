Возраст участников конкурса "Мастера гостеприимства" составляет от 18 до 83 лет

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Организаторы конкурса в сфере развития внутреннего туризма "Мастера гостеприимства" получили заявки на участие от россиян в возрасте от 18 до 83 лет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Основную аудиторию участников конкурса составляет молодежь до 30 лет, это 33% от общего числа регистраций. Количество участников в возрасте 18 лет - 5,4%. Самому опытному участнику 83 года", - приводит пресс-служба слова руководителя конкурса Евгения Малыгина.

Генеральный директор АНО Алексей Комиссаров отметил, что конкурс проводится впервые. "За 1,5 месяца мы получили 20,9 тыс. регистраций от участников из всех регионов страны, что говорит о высокой востребованности проекта среди россиян. 65,7% участников - женщины, 34,3% - мужчины", - цитирует пресс-служба его слова.

По словам Комиссарова, больше всего заявок пришло из Башкортостана, Москвы, Крыма, Мурманской области и Санкт-Петербурга.

Заочный отборочный этап пройдет в январе-феврале 2020 года. Полуфиналы и финал состоятся с февраля по апрель. Победителями станут 50 конкурсантов, они получат наставников из числа лидеров туриндустрии и представителей профильных органов власти, авторы 10 лучших проектов в сфере туризма получат гранты на их реализацию.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.