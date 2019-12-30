Медведев вручил ректору РАНХиГС Мау медаль Столыпина I степени

ГОРКИ, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимиром Мау. Председатель правительства поздравил ректора РАНХиГС с 60-летием и вручил правительственную награду - медаль Столыпина П. А. I степени.

Кроме того, премьер подписал документы о выделении субсидий из федерального бюджета на реконструкцию учебных корпусов и административно-учебного корпуса академии.

Мау 29 декабря исполнилось 60 лет. С мая 2002 года по сентябрь 2010 года он был ректором Академии народного хозяйства при правительстве РФ (АНХ), а 23 сентября 2010 года возглавил РАНХиГС, образованную на базе АНХ и Российской академии государственной службы при президенте РФ. Переназначался на эту должность 31 декабря 2015 года.

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