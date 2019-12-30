Аномальное тепло ожидается в январские праздники в Поволжье и Предуралье

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Аномально теплая погода ожидается в январские праздники в регионах Поволжья и в Предуралье, сообщил в понедельник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В новогоднюю ночь и последующую неделю после Нового года в центр Европейской части России, в Поволжье и Предуралье будет поступать теплый влажный воздух, температура будет не ниже минус семи-восьми градусов, в дневные часы до плюс одного-двух, это выше климатической нормы на шесть-восемь градусов. Во вторник везде пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом, в Верхнем Поволжье (Кировская область, Нижегородская область) и Среднем Поволжье (Самарская, Пензенская области, Мордовия) температура от плюс одного до минус двух градусов, в ночь на среду температура кое-где немного опустится ниже нуля", - сказал Синенков.

Он уточнил, что первый день 2020 года осадки местами сохранятся, теплый воздух продвинется в сторону Оренбурга и южного Урала, а в Поволжье с севера придет прохладный воздух. "В четверг холодный воздух сместится в Оренбург, там до минус десяти градусов днем. В пятницу волна теплого воздуха снова придет в Верхнее и Среднее Поволжье, где будет около нуля градусов, в Ижевске ожидается до минус пяти - семи градусов. В субботу и воскресенье тепло будет практически везде, в понедельник с севера опустится волна холода до минус семи - десяти градусов, но во вторник снова придет потепление, и только в Оренбурге, Башкирии и Ижевске температура будет близкой к климатической норме - до минус 10-15 градусов", - отметил собеседник агентства.

Переменчивая погода

Ледяные дожди и частая смена отрицательных и положительных температур в конце декабря привели к тому, что улицы и тротуары многих городов Приволжского федерального округа покрылись коркой льда. По данным администрации Оренбурга, численность населения которого составляет около 560 тыс. человек, ежедневно в медучреждения с травмами обращаются около 450 человек. Похожая ситуация и в Ульяновске.

Непривычно теплая погода установилась в Кирове, а из-за перепада температур и ледяного дождя несколько дней улицы города были похожи на каток. В Башкирии из-за гололеда было введено ограничение для автобусов и такси на проезд по некоторым трассам, в понедельник в Уфе сохраняется наледь на тротуарах, передает корр. ТАСС. В Самаре на дорогах и тротуарах тоже гололедица, при этом снега до сих пор нет. Ситуация, по прогнозам местных синоптиков, должна исправиться непосредственно в новогоднюю ночь - ожидается сильный снег, местами по области метель. В ночь на 30 декабря снега дождались жители Казани, при этом госавтоинспекция МВД по Татарстану предупредила автомобилистов о возможной метели 30 и 31 декабря. Метель, снежные заносы и накат прогнозируются также в Удмуртии.

В Пермский край в понедельник резко пришел мороз, температура воздуха опустилась до минус 24 градусов, из-за тумана в аэропорту задержали восемь самолетов. Но в Новый год пермякам мерзнуть не придется, уже завтра, по прогнозам местных синоптиков, столбики термометров поднимутся до отметки минус пять градусов, а в первый день 2020 года - до минус двух градусов.