Роспотребнадзор планирует создать интерактивную карту качества питьевой воды

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор в ближайшем будущем создаст интерактивную карту, благодаря которой можно будет узнать о качестве воды из-под крана в России. Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Попова в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы должны сделать интерактивную карту качества воды питьевой для всего населения <...> Скорее всего, это будет система светофора - "красный", "желтый", "зеленый". "Красный", когда есть риски, и эту воду из-под крана пить нельзя, "зеленый", когда все спокойно, и "желтый", когда есть какие-то особенности, они будут сопровождаться рекомендациями, которые тоже будут высвечиваться на карте", - сказала она.

Попова подчеркнула, что на карте будут также отражены все муниципальные образования на территории России. "Мы к этому идем, проект уже есть, прообраз есть, и мы его сейчас запускаем как пилот, чтобы в ближайшем будущем такую карту сделать", - добавила она.