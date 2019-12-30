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Глава Роспотребнадзора заявила, что каждый второй житель России привит от гриппа

Анна Попова напомнила россиянам, что в случае недомогания в праздники не стоит пренебрегать услугами врачей

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Почти половина населения России сделали прививку от гриппа, ситуация по инфекции в стране стабильная. Об этом в понедельник сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Против гриппа мы в этом году привили всем сообществом здравоохранения 49,7% от совокупного населения РФ, почти половина, каждый второй. На сегодняшний день ситуация с гриппом спокойная в стране, <...> ситуация стабильная. Ситуация в субъектах ниже порогового уровня, но мы все равно ждем грипп и он конечно же придет, главное быть к нему готовым", - сказала глава ведомства.

Попова призвала россиян, несмотря на новогодние праздники, в случае недомогания не пренебрегать специализированной медицинской помощью.

"Хочу обратить внимание, что праздник это очень здорово и от всей души поздравляю с наступающим Новым годом, но если вы чувствуете себя плохо в эти дни, не терпите, не ждите, а обращайтесь за медицинской помощью, чтобы сберечь свое здоровье", - заключила Попова.

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