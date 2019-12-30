Скворцова назвала увеличение продолжительности жизни населения РФ главным достижением года

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Увеличение продолжительности жизни россиян, снижение младенческой смертности, а также смертности от различных заболеваний стали главными достижениями 2019 года, сообщила в понедельник министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24".

"По итогам года главное, чего удалось достичь, - это существенно удлинить продолжительность жизни россиян. По данным первых 10 месяцев, пока мы имеем предварительные данные. Это 73,4 года, это больше на полгода, чем было по результатам 2018 года, благодаря тому, что число смертей сократилось более чем на 29 тысяч. Это неокончательные данные, мы надеемся, что по результатам года показатели еще улучшатся", - сказала министр.

Еще одним не менее важным показателем стало опережение плана по снижению показателя младенческой смертности, который сегодня составляет 4,8 случая на тысячу родившихся живыми. "Мы достигли минимального за всю историю нашей страны показателя. <...> Это показатель, который по планам должен быть у нас только через два года, то есть идем здесь с таким радостным для нас опережением", - пояснила Скворцова, добавив, что также существенно снизилась детская смертность в возрасте до 5 и до 18 лет.

Исторического минимума также достиг показатель смертности от туберкулеза. По словам министра, за 10 лет смертность от данного заболевания снизилась в три раза и на сегодняшний день составляет порядка пяти случаев на 100 тыс. человек. "У нас снизилась смертность от большинства заболеваний - от сердечно-сосудистых заболеваний, от заболеваний дыхания, от пневмонии на 8%, от внешних причин очень существенно - на 4,5%, то есть мы видим положительную динамику", - подытожила Скворцова.

Основной целью мероприятий в рамках национального проекта "Здравоохранение" и включенного в нацпроект "Демография" федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" является сохранение жизней россиян и увеличение их продолжительности. Для этого национальным проектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Согласно расчетам Всемирной организации здравоохранения, 41% смертей носит предотвратимый характер. Исходя из этого в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и выстраивается новая архитектура сопровождения здоровья человека.