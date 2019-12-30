В России за 15 лет заболеваемость острым гепатитом В снизилась в 16 раз

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость острым гепатитом В в России за последние 15 лет снизилась в 16 раз. В стране разработан препарат, который позволит пациентам полностью излечиться от хронического гепатита В, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"За последние 15 лет заболеваемость острым гепатитом В снизилась в 16 раз. Мы одни из лидеров в самом лучшем смысле этого слова в мире по очень низкой заболеваемости острым гепатитом В", - сказала она.

Попова отметила, что проблемой остается хронический гепатит В. "У нас большое количество таких больных, но здесь наши ученые, ученые Института эпидемиологии разработали очень интересный генный препарат, который, я уверена, через два года даст возможность людям полностью излечиваться и от хронического гепатита В", - заявила она.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно от хронического гепатита B погибает более 1 млн человек. Ранее Роспотребназдор сообщал, что ведомство разработало новые подходы для лечения хронического гепатита B, которые позволяют полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека.