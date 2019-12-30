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В России за 15 лет заболеваемость острым гепатитом В снизилась в 16 раз

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также рассказала, что ученые Института эпидемиологи разработали препарат, который позволит пациентам полностью излечиться от хронического гепатита В

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость острым гепатитом В в России за последние 15 лет снизилась в 16 раз. В стране разработан препарат, который позволит пациентам полностью излечиться от хронического гепатита В, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

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"За последние 15 лет заболеваемость острым гепатитом В снизилась в 16 раз. Мы одни из лидеров в самом лучшем смысле этого слова в мире по очень низкой заболеваемости острым гепатитом В", - сказала она.

Попова отметила, что проблемой остается хронический гепатит В. "У нас большое количество таких больных, но здесь наши ученые, ученые Института эпидемиологии разработали очень интересный генный препарат, который, я уверена, через два года даст возможность людям полностью излечиваться и от хронического гепатита В", - заявила она.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в мире ежегодно от хронического гепатита B погибает более 1 млн человек. Ранее Роспотребназдор сообщал, что ведомство разработало новые подходы для лечения хронического гепатита B, которые позволяют полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека.

Теги
РоссияПопова, Анна Юрьевна
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