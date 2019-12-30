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Скворцова: в России был временный дефицит пяти лекарств из 14,5 тыс. наименований

Министр здравоохранения заявила, что в России готов еще один список из 600 детей, которые получат не зарегистрированные в нашей стране лекарства

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Порядка 14,5 тыс. наименований лекарственных препаратов насчитывается в России, вместе с тем отмечался временный дефицит только пяти препаратов из общего числа, сообщила в понедельник министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью телеканалу "Россия-24".

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"Увеличилось число наименований лекарственных препаратов, которые есть у нас на рынке. Наша регуляторика одна из самых мощных в мире - 14,5 тыс. разных лекарственных препаратов, ориентируясь только на международные наименования. Из 14,5 тыс. лекарств временный дефицит отмечался только по пяти, и тем не менее конечно, мы можем понять, что это очень-очень чувствительно для любых людей, и тем более для родителей детей", - рассказала министр.

Для того, чтобы в дальнейшем избегать ситуаций с нехваткой препаратов, в прошлом году по инициативе Минздрава РФ был принят закон, который обязывает фармпроизводителя, желающего уйти с рынка или остановить производство, уведомлять о своем решении фактически за год. В данном случае государство получает возможность принять необходимые меры - договориться с производителем или заменить лекарство аналогами. "У нас сейчас в среднем более десяти аналогов на каждый лекарственный препарат есть", - пояснила Скворцова.

"Мы сейчас хотим то же самое ввести законодательно по ограничению объемов лекарства - если фирма-производитель хочет сократить более чем на 30% наличие препарата, это тоже будет фиксироваться, - рассказала министр. - Этот повод по пяти препаратам позволил нам детально разобраться в причинах, почему компании захотели сократить объем. Есть определенная проблема в том, что некоторые цены оказались ниже того, что обеспечивают рентабельность, и не закладывают необходимую маржинальность для производителя".

16 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен в 2019-2020 годах на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). По словам Медведева, это относится к случаям, если производитель завышает стоимость препарата в России по отношению к зарубежной цене. В таком случае цена будет снижаться. "Это, с одной стороны, позволит пересмотреть цены на зарубежные препараты и подвести их к референтным ценам в тех странах, где они производятся, или в других референтных странах. <...> С другой стороны, мы пересмотрели нижний сегмент стоимости лекарств. Если раньше мы рассматривали и делали как бы льготные цены для препаратов ниже 50 руб., сейчас эта граница повышена до 100 руб.", - пояснила Скворцова.

Ранее в СМИ появилась информация, что родители детей, больных муковисцидозом, жалуются, что в российских аптеках становится тяжело найти оригинальные антибиотики, которые используют при терапии муковисцидоза. Министр здравоохранения поручила Росздравнадзору провести проверку обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с муковисцидозом. В декабре Минздрав подтвердил договоренности с фармпроизводителем оригинального антибиотика "Фортум", который используется для терапии у пациентов с муковисцидозом, о срочной и безвозмездной поставке лекарства в РФ. В регионы будет завезено 30 тыс. упаковок препарата.

Кроме того, ранее в некоторых регионах РФ отмечалась нехватка препарата для комплексного лечения ВИЧ-инфекции "Ламивудин", применяемого при бронхиальной астме и аллергических реакциях преднизолона, амиодарона - призванного бороться с нарушениями сердечного ритма, а также инсулина.

Незарегистрированные лекарства

Говоря о лекарствах, министр здравоохранения добавила, что Минздрав РФ составил список еще из 600 детей, нуждающихся в препаратах, не зарегистрированных в РФ. Планируется, что следующая партия лекарств поступит в страну уже в первом квартале 2020 года.

В начале сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 26 млн руб. на закупку 11 тыс. 270 упаковок необходимых детям иностранных лекарств, не зарегистрированных в России. Решение было принято после резонансных случаев, когда правоохранительные органы предъявляли претензии к россиянам после покупки таких препаратов через интернет. Первая очередь детей, которые уже получили лекарства, насчитывала порядка 550 человек.

"Мы обеспечили первую партию детей, это те дети, по которым у регионов была информация на октябрь месяц, когда речь шла о закупке [препаратов]. Сейчас уже у нас есть второй список, еще 600 детей, которые должны получить эти препараты до момента их регистрации, и эта информация передана в Минпромторг и в Московский эндокринный завод, который является официальным представителем российской стороны для централизованной закупки и доставки в регионы", - сказала Скворцова.

По словам министра, вторая партия лекарств должна быть доставлена в страну в первом квартале 2020 года и передана регионам для обеспечения пациентов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает порядок определения взаимозаменяемости лекарств и разрешает ввоз в РФ незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медицинской помощи конкретным пациентам. Решение о необходимости препаратов будет принимать врачебная комиссия медицинской организации. Перечень заболеваний, состояний и соответствующих лекарств будет определяться профильным ведомством.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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