Путин и Кодзима стали самыми обсуждаемыми людьми в 2019 году по версии "ВКонтакте"

Президент РФ Владимир Путин стал самой упоминаемой персоной во "ВКонтакте" в 2019 году. Как отмечается в сообщении соцсети, российский лидер упоминался в постах и комментариях 12,6 млн раз.

В тройку также вошли японский разработчик компьютерных игр Хидео Кодзима (4 млн упоминаний), посетивший осенью Россию, и футболист Лионель Месси (3,9 млн). Оставшуюся часть топ-10 сформировали исключительно музыканты: рэп-дуэт HammAli & Navai занял четвертую строчку рейтинга (3,5 млн), следом идут певец Тима Белорусских (3,1 млн), поп-группа Artik & Asti (2,7 млн), музыкальный исполнитель Егор Крид (2,64 млн), певица Zivert (2,63 млн), Ramil’ (2,5 млн) и JONY (2,4).

Список самых обсуждаемых событий по версии "ВКонтакте" возглавили темы, связанные с соцсетью. На первом месте оказалась так называемая темная тема (ночной режим) в приложении для Android. Ее можно было включить, написав в комментариях слова "темная тема". Таким образом, ее упоминали в соцсети 12 млн раз. Второе место заняло приложение VK Coin (3,7 млн). Замыкают тройку поединки UFC (2,06 млн). Также в обсуждаемое вошли события вокруг Шиеса (2,03 млн), пожары в Сибири (1,2 млн), пенсионный закон (1 млн), фильм "Мстители: Финал" (750 тыс.), "Евровидение" (605,1 тыс.), протесты в Москве (605 тыс.) и Лига чемпионов УЕФА (572 тыс.).

"ВКонтакте" также подвела музыкальные итоги года. "Артистом 2019" стал Тима Белорусских, композиции которого в течение года послушали в VK и BOOM больше миллиарда раз. Он также победил в номинации "Альбом 2019" с работой "Твой первый диск — моя кассета". Песней года стала "Грустный дэнс" от Artik & Asti feat. Артем Качер. "Прорывом года" музыкальная редакция "ВКонтакте" назвала исполнителя JONY с песней "Аллея". А "Выбором пользователей" стал Jah Khalib, треки которого чаще всего публиковали пользователи на личных страницах и в сообществах.