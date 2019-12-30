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Глава Роспотребнадзора: контрольная закупка увеличила эффективность ведомства в шесть раз

Анна Попова отметила, что внезапные проверки проходят, когда у потребителей есть жалобы на нарушения

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Проверки Роспотребнадзора, проводимые без предупреждения, позволили в шесть раз увеличить эффективность деятельности ведомства. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24".

"Вступил в силу закон, позволяющий проводить контрольную закупку уже в полном объеме, и у нас появился инструмент, когда мы проверяем в случае, если есть жалобы на нарушения у потребителей, проверяем внезапно, когда мы не предупреждаем, как мы обычно должны делать. Результат этих проверок показал, что эффективность выросла практически в шесть раз", - сказала она.

Понятие о контрольной закупке было введено в законодательство (в закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") 3 июля 2016 года. По оценке правительства, проведение проверок в режиме "контрольная закупка" или "тайный покупатель" позволит сократить число плановых проверок, в ходе которой проверяющие пытаются найти нарушения, эффективно решать задачи контроля, а, с другой стороны, не вмешиваться в деятельность проверяемой компании.

В 2018 году правом проводить контрольные закупки были наделены Роспотребнадзор и Росздравнадзор. Путем контрольных закупок Роспотребнадзор может проверять качество продаваемых товаров или услуг, а Росздравнадзор проверять соблюдение правил отпуска лекарственных препаратов, выявлять фальсифицированные или просроченные лекарства и проверять соблюдение условий предоставления платных медицинских услуг.

Одни из первых контрольных закупок Роспотребнадзор провел в январе этого года, проверив совместно с Национальным союзом производителей молока ("Союзмолоко") качество и безопасность сыра и молока в пяти регионах России.

Согласно принятому в ноябре 2018 года постановлению правительства РФ о правилах проведения контрольной закупки, она может проводиться и дистанционно, через интернет. После завершения контрольной закупки проводящий ее чиновник объявляет продавцу о том, что это была именно контрольная закупка, предъявляет свое удостоверение и копию приказа о проведении такой закупки. Если купленный товар не изымается для исследований и не испорчен в результате этого мероприятия, продавец должен вернуть деньги должностному лицу, а покупатель - вернуть товар.

Теги
РоссияПопова, Анна Юрьевна
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