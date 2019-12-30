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Турпоток на Кубани в 2019 году составил около 17 млн человек

Региону удалось сохранить туристический поток на уровне прошлого года

КРАСНОДАР, 30 декабря. /ТАСС/. Около 17 млн туристов посетили Краснодарский край в 2019 году, как и годом ранее, когда Кубань принимала часть матчей чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Краснодарскому краю удалось сохранить туристический поток на уровне прошлого года. В этом году край посетили 17 млн отдыхающих. Это говорит о том, что наши курорты принимают постоянных гостей, которые любят отдыхать на нашем побережье или в горах, приезжая к нам из года в год", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что традиционно больше всего туристов приняли Сочи, Анапа, Геленджик, Краснодар и Туапсинский район. Кроме того, он отметил, что в 2019 году курорты региона победили в нескольких крупных туристических конкурсах.

"Хочу отметить, что в 2019 году мы получили несколько очень значимых и показательных наград. Например, два приза конкурса National Geographic Traveler Awards 2019 за развитие культурно-познавательного туризма и активных видов отдыха, Гран-при престижной премии в области событийного туризма", - добавил он.

В сентябре сообщалось, что курорты Краснодарского края с начала 2019 года посетили уже более 13,5 млн человек. Власти на Кубани позиционируют регион, как круглогодичный курорт, для этого ведутся работы по благоустройству, разрабатываются новые туристические маршруты. В Краснодарском крае существуют такие направления туризма, как пляжный, морской, детский, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, развлекательный и круизный, активный, деловой, событийный, образовательный, и аграрный туризм.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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