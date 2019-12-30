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Почтовый сервис Start mail B.V внесли в реестр организаторов распространения информации

Ранее в СМИ появилась информация, что с адресов, зарегистрированных в сервисе, приходили письма о ложном минировании объектов в России

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор по запросу российских спецслужб внес голландский почтовый сервис Start mail B.V. в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом журналистами сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"16-го декабря в Роскомнадзор поступило обращение органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность и обеспечение безопасности РФ о направлении требования организатору распространения информации в сети интернет-компании Start mail B.V. (Нидерланды) о предоставлении уведомления о начале осуществления деятельности. Компания Start Mail 27 декабря предоставила затребованное уведомление и была внесена в реестр организаторов распространения информации в сети интернет", - отмечено в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что с адресов, зарегистрированных в сервисе, приходили письма о ложном минировании объектов в России.

Федеральный закон № 97-ФЗ обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам, а после того, как вступил в силу 374-ФЗ ("пакет Яровой"), предоставлять спецслужбам содержимое переписок, звонков и всех любых других действий.

Теги
НидерландыРоссия
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