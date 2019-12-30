Отец Греты Тунберг признался, что стал веганом для того, чтобы спасти свою дочь

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Отец шведской экоактивистки Греты Тунберг, Сванте Тунберг, признался, что стал веганом для того, чтобы спасти свою дочь. Об этом он рассказал в понедельник в интервью радиостанции Би-би-си во время специальной предновогодней программы, приглашенным редактором и ведущей которой стала его дочь.
"Я не сделал это для спасения климата, я сделал это для того, чтобы спасти моего ребенка", - сообщил актер, продюсер, сценарист и режиссер Тунберг, рассказывая про события трех-четырехлетней давности, когда его дочь перестала есть и разговаривать с другими людьми. Он также добавил, что его супруга, оперная певица Малена Эрнман, по той же самой причине полностью изменила свою карьеру и отказалась от авиаперелетов, которые наносят ущерб окружающей среде. Эти поступки, по словам Сванте Тунберга, "дали много энергии" Грете и позволили ей преодолеть сложный этап в жизни.
Коснувшись того момента, когда у девочки диагностировали синдром Аспергера, он сказал: "Мы стали проводить очень много времени вместе, чтобы решить эту проблему сообща".
Также отец экоактивистки затронул и тему своего отношения к ее деятельности, признавшись, что сначала не сильно обрадовался решимости дочери активно защищать экологию. "Мы подумали, что это плохая идея, когда ваша собственная дочь сама ставит себя на передний край такого огромного вопроса, как климатические изменения. Как родитель вы этого не захотели бы", - сказал Сванте Тунберг.
Грета Тунберг стала известна после эмоционального выступления в ООН конце сентября, которое вызвало большой общественный резонанс. В своей речи активистка обвинила собравшихся на саммит по климату глав государств в том, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, и призвала мировых лидеров даже не пытаться заявлять, что для борьбы с загрязнением атмосферы делается достаточно. Ее выступление вызвало неоднозначную реакцию.
Тунберг также стала лицом международной акции Global Climate Strike. В 2018 году экоактивистка начала школьную забастовку за климат - каждую пятницу она проводила одиночный пикет у здания шведского парламента. Ее примеру последовали студенты и школьники многих стран.
Всего Би-би-си пригласила вести традиционные праздничные радио-шоу пять известных личностей, среди которых и оказалась Тунберг. Помимо нее место ведущего за микрофоном с 26 по 31 декабря было выделено для таких известных личностей, как председатель Верховного суда Бренда Хейл, биограф Маргарет Тэтчер, Чарльз Мур, художник Перри Грейсон и рэпер Джордж Поэт (George The Poet, настоящее имя - Джордж Мпанга). В прошлые годы ведущими специальных новогодних и рождественских программ на Би-би-си выступали такие известные личности, как британский принц Гарри, британский ученый Стивен Хокинг, американская актриса Анджелина Джоли.