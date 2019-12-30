Отец Греты Тунберг признался, что стал веганом для того, чтобы спасти свою дочь

ЛОНДОН, 30 декабря. /ТАСС/. Отец шведской экоактивистки Греты Тунберг, Сванте Тунберг, признался, что стал веганом для того, чтобы спасти свою дочь. Об этом он рассказал в понедельник в интервью радиостанции Би-би-си во время специальной предновогодней программы, приглашенным редактором и ведущей которой стала его дочь.

"Я не сделал это для спасения климата, я сделал это для того, чтобы спасти моего ребенка", - сообщил актер, продюсер, сценарист и режиссер Тунберг, рассказывая про события трех-четырехлетней давности, когда его дочь перестала есть и разговаривать с другими людьми. Он также добавил, что его супруга, оперная певица Малена Эрнман, по той же самой причине полностью изменила свою карьеру и отказалась от авиаперелетов, которые наносят ущерб окружающей среде. Эти поступки, по словам Сванте Тунберга, "дали много энергии" Грете и позволили ей преодолеть сложный этап в жизни.

Коснувшись того момента, когда у девочки диагностировали синдром Аспергера, он сказал: "Мы стали проводить очень много времени вместе, чтобы решить эту проблему сообща".

Также отец экоактивистки затронул и тему своего отношения к ее деятельности, признавшись, что сначала не сильно обрадовался решимости дочери активно защищать экологию. "Мы подумали, что это плохая идея, когда ваша собственная дочь сама ставит себя на передний край такого огромного вопроса, как климатические изменения. Как родитель вы этого не захотели бы", - сказал Сванте Тунберг.