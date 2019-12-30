Петербург в 2019 году впервые в истории принял более 9 млн туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Туристский поток в Санкт-Петербург в 2019 году увеличился на 10% по сравнению с 2018-м, город посетили за минувшие 12 месяцев рекордные 9,1 млн человек - почти вдвое больше, чем число проживающих в нем граждан. Такие предварительные итоги года ТАСС озвучил председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

"У нас идет увеличение туристского потока на 10%. Это порядка 9,1 млн человек нас посетило за 2019 год - на 10% больше, чем в 2018 году. <…> Это, в том числе, и люди, которые не выбрали 2018 год из-за чемпионата мира по футболу и решили приехать именно в 2019 году", - сказал Панкевич.

Глава комитета отметил, что интенсивная загрузка отелей осуществлялась практически весь сезон. "Мы в этом году довольны осенне-зимним периодом. У нас идет рост туристского потока осенью и зимой. Это, в том числе, благодаря электронной визе", - добавил он.

27 декабря стало известно, что заявки на получение электронных виз для посещения Санкт-Петербурга с момента ввода соответствующего режима с 1 октября подали около 100 тыс. иностранцев. За три прошедших месяца город и Ленинградскую область по онлайн-визам посетили более 60 тыс. туристов из 52 стран.

Зимние проекты и ставка на конгрессно-выставочный туризм

"Говоря о зимнем туризме, это эффективный инструмент, который в будущем нам даст интенсивное развитие наших зимних туристских и проектов. На этом мы будем концентрироваться в ближайшие годы", - сказал собеседник агентства.

По словам Панкевича, 2019 год прошел под эгидой событийного туризма. "Следующий год мы видим как развитие конгрессно-выставочной сферы, тем более, что это один из выгодных для экономики города сегментов", - анонсировал он.

Среди проектов в разработке - уже зарекомендовавший себя туристский форум "Travel Hub", большой коммуникационный конгресс и различные другие проекты. "И проект, который мы будем обсуждать в начале января - это Stieglitz Design Days", - добавил Панкевич.

Об электронных визах и турпотоке

Режим электронных виз, которые доступны для оформления гражданам 53 государств, начал действовать на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 1 октября текущего года. Электронная виза оформляется бесплатно и выдается на 30 дней с возможностью пребывания в регионе в течение восьми дней. Въезд и выезд по электронной визе возможен через аэропорт "Пулково", морские пункты пропуска "Высоцк", "Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)", "Пассажирский порт Санкт-Петербург", а также через автомобильные пункты пропуска "Ивангород", "Торфяновка", "Брусничное", "Светогорск" и через пешеходный пункт пропуска "Ивангород".

Глава города Александр Беглов ранее отмечал, что за счет ввода электронных виз Санкт-Петербург в перспективе ближайших четырех лет сможет увеличить турпоток до 12 млн человек в год. По данным городского комитета по развитию туризма, в 2018 году Петербург посетили 8,2 млн человек, из них 3,9 млн человек - иностранные туристы и 4,2 млн - российские путешественники.