В декабре в Санкт-Петербурге солнце светило 2,5 часа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Продолжительность солнечного сияния за весь декабрь в Санкт-Петербурге составило 2 часа и 36 минут, в общей сложности солнце появлялось только 4 дня. Об этом в понедельник журналистам рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

"2,6 часа светило солнце, было это 4 дня", - рассказал он на пресс-конференции. Это несколько больше, чем в первый зимний месяц в прошлом году - тогда петербуржцы застали солнечную погоду только на 1,4 часа.

Колесов также рассказал ТАСС, что в общей сложности за весь 2019 год солнце светило в северной столице 1 тыс. 476 часов или 271 день. Он при этом пояснил, что день идет в зачет, даже если солнце показалось на время меньше часа. Уходящему году не удалось побить рекорд 2018 года, который стал одним из самых солнечных за последние 30 лет. Суммарная за 12 месяцев продолжительность солнечного сияния в Петербурге тогда составила около 1 тыс. 660 часов, а норма для города - 1 тыс. 563 часа.

Летом этого года, по словам синоптика, солнце светило довольно часто и появлялось 84 дня.

"Декабрь нестандартный месяц получился, [было] очень тепло. Похолодание в начале месяца, потом в районе 10, 11, 12 числа и - снова теплая погода. В декабре у нас получилась [среднесуточная] температура воздуха 1,7 градуса [тепла] - это довольно тепло для последнего 20-летнего периода", - добавил синоптик.