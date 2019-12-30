МЧС открыло горячую линию после опрокидывания белорусского автобуса под Псковом

ПСКОВ, 30 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС открыли горячую линию после ДТП с белорусским автобусом, который в понедельник ночью при перевозке 52 человек съехал в кювет и опрокинулся. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы МЧС России по Псковской области.

"На базе Главного управления МЧС России по Псковской области развернут оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работает телефон горячей линии +7-8112-79-44-78", - отмечается в сообщении.

На данный момент в отделениях псковской больницы с травмами различной степени тяжести находятся семь человек, все граждане Республики Беларусь. Кроме того, в Псковской детской областной больнице под наблюдением находятся два ребенка.

ДТП произошло в 30 декабря в 02:50 мск в Псковском районе на трассе Санкт-Петербург - Невель около деревни Подборовье. Автобус с жителями Белоруссии двигался по маршруту Минск - Санкт-Петербург. Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", согласно данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения, асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами.

В результате аварии, как сообщил ТАСС зампредседателя комитета по здравоохранению и фармации Псковской области Денис Сачков, 24 человека обратились за медицинской помощью. Всего в салоне находились 50 пассажиров и два водителя. В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что в ДТП пострадали 19 человек, в том числе три ребенка.