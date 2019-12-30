Кабмин выделит более 9 млрд рублей на реконструкцию и строительство корпусов РАНХиГС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении из федерального бюджета 9,36 млрд рублей на реконструкцию существующих и строительство нового корпуса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Документ опубликован в понедельник на сайте правительства РФ.

"Предоставить в 2020 - 2024 годах из федерального бюджета субсидию на осуществление капитальных вложений в проектирование и строительство объекта капитального строительства "Административно- учебный корпус федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" по адресу: г. Москва, пр-кт Вернадского, вл. 82", - говорится в документе. Срок ввода в эксплуатацию нового корпуса - 2024 год. Размер субсидии из федерального бюджета на строительство здания составит порядка 5,44 млрд рублей.

Из другого документа следует, что на реконструкцию корпусов РАНХиГС по адресу: город Москва, проспект Врнадского, дом 84, строения 1 и 2 правительство выделит соответственно около 2,18 млрд рублей и 1,74 млрд рублей.

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с ректором РАНХиГС Владимиром Мау, которого поздравил с 60-летием и вручил ему правительственную награду - медаль Столыпина П. А. I степени.