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Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории

Патриарх Кирилл призвал к поддержке Сербской православной церкви в Черногории

Патриарх Московский и всея Руси при этом подчеркнул, что РПЦ не находится под политическим давлением и независима в своих внешних делах

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал священнослужителей и монахов Русской православной церкви (РПЦ) оказывать поддержку Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории. Обращение к клирикам последовало во время выступления патриарха по окончании литургии в Сретенском ставропигиальном монастыре 28 декабря, текст опубликован в понедельник на сайте РПЦ.

"Мы должны осудить захват храмов и любые попытки государственных властей Черногории отнять всю недвижимость у канонической церкви. <…> Следует писать письма поддержки владыке Амфилохию (митрополиту Черногорскому и Приморскому - ТАСС), выражать ему нашу любовь, говорить о том, что Русская церковь остается вместе с православными Черногории. Очень важно, чтобы те, кто сегодня страдает в Черногории, чувствовали поддержку нашей церкви. И точно так же мы можем и должны писать обличительные письма в Константинополь, предупреждать греческих иерархов о недопустимости разрушения единства православия", - цитирует сайт РПЦ.

Патриарх заявил, что РПЦ не находится под политическим давлением и независима в своих внешних делах. "Россия ведет сегодня независимую политику и у Русской церкви, как я уже отметил, совершенно независимый взгляд и на внутренние, и на внешние дела. Конечно, в этом отношении мы очень отличаемся от тех поместных церквей, которые находятся в зависимости от сил не просто нецерковных, но, я бы сказал, антихристианских. <…> Мы должны быть с теми, чьи церкви закрываются или передаются раскольникам, с теми, кто страдает за божию правду", - приводит его слова сайт РПЦ.

В Патриаршем и Синодальном послании РПЦ назвала принятый в Черногории закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие собственности СПЦ, ударом по церкви и поддержкой раскола. В послании содержится призыв ко всем поместным православным церквам поддержать каноническую церковь в Черногории.

Закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" был принят парламентом Черногории в ночь на 27 декабря. В его поддержку проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих. "Против" и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. В ряде городов прошли массовые протесты против принятия закона, а СПЦ заявила, что он направлен на отчуждение ее имущества в Черногории.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Ситуация вокруг закона о вероисповедании в Черногории
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