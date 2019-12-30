Французов предупредили о перебоях в работе транспорта в Новый год из-за забастовки

ПАРИЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) предупредило о перебоях в работе общественного транспорта на Новый год в связи с проходящей в стране забастовкой против пенсионной реформы. График движения поездов 31 декабря опубликован в понедельник на странице SNCF в Twitter.

"Движение во вторник остается нарушенным", - отметил представитель SNCF. По данным компании, во вторник курсировать будут только 50% высокоскоростных поездов TGV и региональных электричек TER. Кроме того, в этот день будут ходить лишь 40% пригородных поездов Transilien.

По данным SNCF, на некоторых междугородных направлениях, в частности Нант-Бордо, Нант-Лион, движение поездов будет прервано. На других направлениях (Париж - Тулуза, Бордо - Марсель, Париж - Клермон-Ферран) поезда будут курсировать по скорректированному расписанию.

При этом руководство SNCF приняло решение обеспечить бесперебойное движение поездов с Восточного, Северного вокзалов и вокзала Сен-Лазар в пригороды Парижа и обратно. "Мы предлагаем эту услугу, чтобы тот, кто хочет отметить Новый год в Париже и вернуться домой, мог это сделать", - указал пресс-секретарь компании. При этом он отметил, что другие парижские вокзалы не смогут в этот период работать "в связи с отсутствием ресурсов".

Что касается работы столичного метрополитена, то, как сообщили в понедельник в Парижском автономном управлении транспорта (RATP), "трафик останется затрудненным 31 декабря". Согласно данным компании, две линии метро будут во вторник закрыты. Другие две ветки с автоматизированным управлением (1 и 14) будут работать до 01:45 по парижскому времени (03:45 мск). По остальным двенадцати линиям поезда будут ходить с увеличенными интервалами до 06:30 по парижскому времени (08:30 мск).

Массовые новогодние гуляния пройдут 31 декабря во многих городах Франции, самые масштабные из них запланированы в Париже. Кульминацией праздника станет световое шоу на Триумфальной арке в верхней части Елисейских полей, которое в полночь завершится фейерверками. По словам главы МВД республики Кристофа Кастанера, за обеспечением безопасности во Франции в новогоднюю ночь будут следить 100 тыс. полицейских и жандармов. Как и в предыдущие годы транспорт будет бесплатным на всей территории парижского региона Иль-де-Франс с вечера 31 декабря до полудня 1 января.