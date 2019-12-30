Российские дипломаты посетили Константина Ярошенко в тюрьме в США

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Российские дипломаты посетили летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в тюрьме в городе Данбери (штат Коннектикут). Об этом сообщило в понедельник в Facebook посольство РФ в США.

Как отмечается в документе, россиянин "старается держаться стойко", несмотря на "обострившиеся хронические заболевания, отсутствие надлежащей медпомощи". "Дипломаты передали ему наилучшие пожелания от всех неравнодушных к его судьбе соотечественников. Заверили Константина, что будем и дальше делать все возможное для его скорейшего возвращения на родину", - сообщили представители дипмиссии.

В заявлении отмечается, что посольство РФ в США по-прежнему ожидает "реакции правозащитных структур" на открытое письмо посла РФ в США Анатолия Антонова. "Продолжим оказывать помощь и поддержку всем россиянам, оказавшимся жертвами произвола судебной системы США", - подчеркнули в заявлении.

В конце ноября было опубликовано открытое письмо Антонова. Он призвал крупнейшие правозащитные организации содействовать в оказании медицинской и правовой помощи россиянину.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.