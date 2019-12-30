Школы Ингушетии из-за дефицита бюджета в 2020 г. будут сдавать столовые в аренду частникам

МАГАС, 30 декабря. /ТАСС/. Депутаты Народного собрания (парламента) Ингушетии приняли бюджет региона на 2020 год в третьем окончательном чтении. Из-за дефицитности бюджета, школы региона для обеспечения учеников бесплатным горячим питанием будут сдавать свои столовые в аренду частным предпринимателям, говорится в сообщении пресс-службы парламента региона.

"С учетом дефицита бюджета для организации бесплатного горячего питания Минобразованием Ингушетии принято решение сдавать в аренду индивидуальным предпринимателям школьные столовые. Решение данного вопроса будет реализовано в конце января 2020 года", - передает пресс-служба слова министра образования и науки региона Эсет Бокова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе парламента региона, частные предприниматели будут готовить в школьных столовых, на средства, полученные от аренды, школы смогут обеспечивать бесплатным горячим питанием детей с 1 по 4 классы. При этом предприниматели дополнительно смогут заниматься продажей выпечки, конфет, соков детям в школьных столовых.

Как сообщается, бюджет на 2020 год был принят парламентариями с дефицитом в 66,9 млн рублей. "Депутаты приняли бюджет республики на 2020 год в окончательном третьем чтении, объем доходов составляет 28,5 млрд рублей, расходов - 28,5 млрд рублей, дефицит республиканского бюджета составляет 66,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил ТАСС и.о. министра финансов республики Дмитрий Дормидонтов, доходная часть бюджета на 2020 год впервые за долгое время сформирована на основе реальных источников финансирования, что позволит властям региона более здраво взглянуть на экономическую ситуацию в республике. По словам министра, для покрытия всей необходимой потребности бюджета региону необходимо дополнительно почти 2,3 млрд рублей, властями будут приняты все необходимые меры для увеличения сборов по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет.

Бюджет Ингушетии на 2019 год был принят с дефицитом в 533,3 млн рублей. Доходы были утверждены в размере 27,270 млрд рублей, расходы - 27,803 млрд рублей.