{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кремлевские куранты отреставрировали перед Новым годом

Работы проводились с внутренними деталями курантов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Куранты на Спасской башне Кремля, по которым россияне узнают о наступлении Нового года, обновлены и отреставрированы к празднику. Правда, изменения не видны - работы проводились только с внутренними деталями.

Как рассказал ТАСС официальный представитель Федеральной службы охраны (ФСО) Сергей Девятов, "реставрацию проводили специалисты ФСО и профильных академических институтов". По его словам, в первую очередь "были укреплены приводы стрелок курантов со стороны Кремля".

Также проведена профилактика электромеханической аппаратуры привода гирь, которые "прячутся" внутри Спасской башни. Девятов пояснил, что в башне есть четыре гири весом от 100 до 200 кг, которые приводят в действие механизмы 15-минутного боя, часового боя и музыкального механизма.

"Куранты - древнейшие механические часы, абсолютно идеально сохранившиеся с глобальной реставрации 1851 года, хотя периодически те или иные работы проводить необходимо", - подчеркнул Девятов. Он предупредил, что в будущем с курантами планируется провести еще несколько видов работ. Так, подготовлен проект модернизации системы перезвона, разрабатывается проект смазки механизмов курантов.

Отмеряя историю

В конце XV века при Иване Третьем на башнях строящегося Кремля появились куранты - башенные часы с музыкой. Они были установлены на Спасской башне. С тех пор главные часы страны приходилось менять несколько раз - они горели в пожарах, ломались. В 1624-1635 годах над Кремлем появились куранты работы английского мастера Головея, затем новые часы на Спасскую башню водрузил Петр Первый, купив их в 1706 году в Голландии. А в 1767 году по указанию императрицы Екатерины Второй в Кремле были установлены другие часы. Именно они - несколько раз отремонтированные и отреставрированные - до сих пор поминутно отмеряют российскую историю.

Часы занимают три этажа башни - седьмой, восьмой и девятый. Точность хода обеспечивается 32-килограммовым маятником. Бой колоколов кремлевских курантов отмечает каждые четверть часа. Общий вес механизма курантов - около 25 тонн, диаметр каждого из четырех циферблатов - 6,12 м, высота цифр - 72 сантиметра, длина часовой стрелки - 2,97 м, минутной - 3,38. Точность хода курантов контролирует Государственный астрономический институт имени Штернберга МГУ.

"Новый год наступает с первым ударом курантов, а не с последним, как считают многие", - напомнил Девятов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Новый год и Рождество - 2020
МЧС переходит в режим повышенной готовности на новогодние праздники
Усиленные дежурства подразделений министерства организованы в местах проведения новогодних массовых мероприятий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС