Кремлевские куранты отреставрировали перед Новым годом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Куранты на Спасской башне Кремля, по которым россияне узнают о наступлении Нового года, обновлены и отреставрированы к празднику. Правда, изменения не видны - работы проводились только с внутренними деталями.

Как рассказал ТАСС официальный представитель Федеральной службы охраны (ФСО) Сергей Девятов, "реставрацию проводили специалисты ФСО и профильных академических институтов". По его словам, в первую очередь "были укреплены приводы стрелок курантов со стороны Кремля".

Также проведена профилактика электромеханической аппаратуры привода гирь, которые "прячутся" внутри Спасской башни. Девятов пояснил, что в башне есть четыре гири весом от 100 до 200 кг, которые приводят в действие механизмы 15-минутного боя, часового боя и музыкального механизма.

"Куранты - древнейшие механические часы, абсолютно идеально сохранившиеся с глобальной реставрации 1851 года, хотя периодически те или иные работы проводить необходимо", - подчеркнул Девятов. Он предупредил, что в будущем с курантами планируется провести еще несколько видов работ. Так, подготовлен проект модернизации системы перезвона, разрабатывается проект смазки механизмов курантов.

Отмеряя историю

В конце XV века при Иване Третьем на башнях строящегося Кремля появились куранты - башенные часы с музыкой. Они были установлены на Спасской башне. С тех пор главные часы страны приходилось менять несколько раз - они горели в пожарах, ломались. В 1624-1635 годах над Кремлем появились куранты работы английского мастера Головея, затем новые часы на Спасскую башню водрузил Петр Первый, купив их в 1706 году в Голландии. А в 1767 году по указанию императрицы Екатерины Второй в Кремле были установлены другие часы. Именно они - несколько раз отремонтированные и отреставрированные - до сих пор поминутно отмеряют российскую историю.

Часы занимают три этажа башни - седьмой, восьмой и девятый. Точность хода обеспечивается 32-килограммовым маятником. Бой колоколов кремлевских курантов отмечает каждые четверть часа. Общий вес механизма курантов - около 25 тонн, диаметр каждого из четырех циферблатов - 6,12 м, высота цифр - 72 сантиметра, длина часовой стрелки - 2,97 м, минутной - 3,38. Точность хода курантов контролирует Государственный астрономический институт имени Штернберга МГУ.

"Новый год наступает с первым ударом курантов, а не с последним, как считают многие", - напомнил Девятов.