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Новогоднее представление прошло для российских военнослужащих на авиабазе Хмеймим в Сирии

Праздник устроили сами сотрудники базы

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 31 декабря. /ТАСС/. Предновогодний праздничный концерт прошел для военнослужащих российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Праздник устроили сами сотрудники базы: на ее территории была наряжена шестиметровая елка, военные, включая медиков, выступили в роли сказочных персонажей - Деда Мороза, Снегурочки, а музыкальные композиции исполнил военный оркестр.

"Мы подготовили обширную программу, так как понимаем, что в этих условиях, в которых находятся наши военнослужащие, музыка поддерживает их. Также мы попытались воплотить то настроение, которое присутствует в новогоднюю ночь в кругу семьи", - рассказал журналистам дирижер военного оркестра Сергей Диденко.

Несмотря на праздничный день, на базе была проведена учебная тревога, в ходе которой личный состав зенитно-ракетного полка противовоздушной обороны успешно поразил несколько целей, которые идентифицировала радиолокация.

В новогоднюю ночь батальон ПВО на Хмеймиме будет нести службу в усиленном режиме: только за этот год террористы пытались провести атаки на российскую авиабазу с помощью 50 различных летательных аппаратов и около 30 реактивных снарядов. Все атаки были успешно отражены.

"Авиабаза Хмеймим надежно прикрыта от ударов с воздуха, средств воздушного нападения различного типа - начиная от беспилотных летательных аппаратов кустарного производства и заканчивая современными крылатыми ракетами, самолетами, созданными по технологии "стелс", - заверил журналистов командир зенитного ракетного полка Юрий Павлушкин.

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