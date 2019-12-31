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Морозная и снежная погода ожидается в дальневосточных регионах в новогоднюю ночь

Холоднее всего будет в Якутии - до минус 50 градусов

ТАСС, 31 декабря. Настоящие зимние морозы и снег ожидают синоптики в регионах Дальнего Востока в новогоднюю ночь. Холоднее всего будет в Якутии - до минус 50 градусов, а сильные снегопады с метелями пройдут на Сахалине и Камчатке.

В Якутске 31 декабря ожидается слабый снег, туман, температура составит днем минус 37-39 градусов. В новогоднюю ночь по республике прогнозируется температура в пределах минус 38-40 градусов, на северо-востоке - до минус 45-50 градусов, а 1 января на большей части Якутии ожидается небольшой снег. В Анабарском и Булунском районах прогнозируют метели при ветре до 19-24 м/с.

Синоптики Камчатки на новогоднюю ночь и 1 января объявили штормовое предупреждение. Так, в Усть-Большерецком районе, в Петропавловске-Камчатском, в Елизовском и на юге Мильковского района ожидается метель, ветер юго-восточный 27-32 м/с, ночью на крайнем юге порывами до ураганных 50 м/ с. На море ожидается быстрое оледенение судов, а в центральной части Охотского моря ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров. В Петропавловске-Камчатском ожидается до минус 4 градусов, хотя на севере края столбик термометра опустится до минус 35.

По информации Сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 1 января прогнозируется сильный снег, легкая метель ожидается только на западном побережье Сахалина. Осадки в области обеспечивает циклон, который находится в Охотском море. Сегодня в области идет снег, слабый ветер, температура воздуха держится на отметках от минус 2-3 на юге Сахалина до минус 18-20 на севере острова.

По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со вторника в республике начнется незначительное потепление, температуры днем будут около минус 16 градусов, ночью - до минус 28.

Как сообщили ТАСС в Дальневосточном гидрометцентре, новогодняя ночь в Хабаровске будет морозной, без осадков. "Температура опустится до минус 26 градусов - это норма для конца декабря. Будет дуть ветер до 15-20 метров в секунду, что усугубит общее восприятие погоды. Ощущаться будет как минус 30-33 градуса", - сказали в гидрометцентре. В Биробиджане в Еврейской АО ночь также будет холодной - 25-26 градусов мороза и сильный ветер.

В Забайкальском крае установились 30-градусные морозы, а ночью на севере региона температура, по данным Читинского гидрометцентра, может опускаться до минус 46 градусов. В Чите во вторник установилась ясная погода, в новогоднюю ночь ожидается около 35 градусов ниже нуля. По прогнозу Амурского гидрометцентра, в Благовещенске вечером ожидается около 20-23 градусов мороза, будет северо-западный ветер от 6 до 11 м/с. Осадков не ожидается, но ночью температура в Благовещенске должна понизиться до минус 24-26 градусов. В Приморье, где накануне выпал долгожданный снег, в новогоднюю ночь будет до минус 17 градусов, осадков не предвидится.

Теги
РоссияПриморский крайКамчатский крайБурятияЯкутияЗабайкальский крайХабаровский крайСахалинская область
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