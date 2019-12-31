Собственники ТЦ "Зимняя вишня" выплатят потерпевшим 36 млн рублей дополнительно

КЕМЕРОВО, 31 декабря. /ТАСС/. Рудничный районный суд Кемерова удовлетворил иски потерпевших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" и обязал собственников торгового центра выплатить дополнительную компенсацию родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в общей сумме 36 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в суде.

"Рассмотрено гражданское дело по 8 искам потерпевших к АО "Кемеровский кондитерский комбинат" (собственник здания ТЦ - прим. ТАСС) о взыскании компенсации вреда. Указанным решением исковые требования истцов удовлетворены на общую сумму 36 млн рублей", - сказал представитель суда.

Судебное заседание по делу состоялось в понедельник, 30 декабря, судебный акт в электронной картотеке дел в настоящий момент не размещен. Согласно опубликованным на сайте суда данным, истцами по делу выступили родственники детей, погибших в кинозале ТЦ "Зимняя вишня".

Иски о взыскании компенсации напрямую не связаны с уголовными делами о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. На основании Градостроительного кодекса РФ собственник здания, допустивший нарушения требований безопасности при его эксплуатации, обязан выплачивать пострадавшим определенные фиксированные суммы компенсаций, помимо и сверх возмещения материального и морального вреда. Факт нарушения требований безопасности при эксплуатации здания ТЦ "Зимняя вишня" был установлен экспертизами в рамках расследования.

Как ранее сообщал ТАСС, в начале декабря Рудничный районный суд Кемерова уже вынес решения по 30 аналогичным искам потерпевших о взыскании с АО "Кемеровский кондитерский комбинат" выплат компенсации сверх возмещения вреда на общую сумму 118 млн рублей. Размер таких компенсаций потерпевшим составляет от 1 млн рублей в случае вреда здоровью до 3 млн рублей в случае смерти.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек, в том числе двое пожарных.