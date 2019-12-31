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Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

В поздравлении председатель КНР выразил намерение укреплять отношения России и Китая

ТАСС, 31 декабря. Председатель КНР Си Цзиньпин направил во вторник поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю приближающегося Нового года. Ее текст приводит агентство "Синьхуа".

"От лица правительства КНР и китайского народа Си Цзиньпин искренне поздравляет президента Путина и россиян и желает им всего наилучшего", - гласит сообщение. Китайский лидер отметил достижения в сотрудничестве РФ и Китая в таких сферах, как торговля, энергетика, культура и наука. По его словам, предстоящий год - китайско-российский год научно-технических инноваций - станет очень необычным в развитии отношений двух стран.

Си Цзиньпин подчеркнул готовность продолжать сотрудничество с Россией и укреплять отношения между государствами.

В понедельник Владимир Путин также направил председателю КНР поздравительное послание. Президент констатировал, что за последнее время "весьма многое удалось сделать для укрепления российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а договоренности, достигнутые по итогам прошлогодних встреч, открыли новые перспективы взаимовыгодного сотрудничества в самых различных сферах".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи Цзиньпин
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